https://ria.ru/20230420/scheta-1866604729.html

Количество открытых металлических счетов в ВТБ выросло за год на 40%

Количество открытых металлических счетов в ВТБ выросло за год на 40% - РИА Новости, 20.04.2023

Количество открытых металлических счетов в ВТБ выросло за год на 40%

Количество открытых металлических счетов в ВТБ на конец первого квартала 2023 года составило более 47,5 тысяч - на 7% выше, чем в начале января этого года и на... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:50

2023-04-20T13:50

2023-04-20T13:50

втб

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Количество открытых металлических счетов в ВТБ на конец первого квартала 2023 года составило более 47,5 тысяч - на 7% выше, чем в начале января этого года и на 40%, чем годом ранее, сообщает пресс-служба банка.Объем портфеля обезличенных металлических счетов в ВТБ на конец первого квартала превысил 40 тонн. Одновременно произошло увеличение среднего "чека": если в марте 2022 года он составлял 0,25 килограмма, то сейчас достигает 1,17 килограмма.Самым популярным металлом по-прежнему является золото: на него приходится более 51% открытых в ВТБ металлических счетов и более 80% объема вложений. На втором месте серебро – около 30% и 9% соответственно. Еще примерно по 9% счетов клиенты открыли в платине и палладии, на них приходится 5% и 3% объема размещений.По ее словам, в ВТБ дополнительным фактором увеличения спроса на ОМС в золоте стало начисление процентов на вложения в него, что позволяет инвесторам получить дополнительную выгоду.

https://ria.ru/20230406/investprognoz-1863517704.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб