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Количество открытых металлических счетов в ВТБ выросло за год на 40% - РИА Новости, 20.04.2023
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13:50 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/scheta-1866604729.html
Количество открытых металлических счетов в ВТБ выросло за год на 40%
Количество открытых металлических счетов в ВТБ выросло за год на 40% - РИА Новости, 20.04.2023
Количество открытых металлических счетов в ВТБ выросло за год на 40%
Количество открытых металлических счетов в ВТБ на конец первого квартала 2023 года составило более 47,5 тысяч - на 7% выше, чем в начале января этого года и на... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:50
2023-04-20T13:50
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Количество открытых металлических счетов в ВТБ на конец первого квартала 2023 года составило более 47,5 тысяч - на 7% выше, чем в начале января этого года и на 40%, чем годом ранее, сообщает пресс-служба банка.Объем портфеля обезличенных металлических счетов в ВТБ на конец первого квартала превысил 40 тонн. Одновременно произошло увеличение среднего "чека": если в марте 2022 года он составлял 0,25 килограмма, то сейчас достигает 1,17 килограмма.Самым популярным металлом по-прежнему является золото: на него приходится более 51% открытых в ВТБ металлических счетов и более 80% объема вложений. На втором месте серебро – около 30% и 9% соответственно. Еще примерно по 9% счетов клиенты открыли в платине и палладии, на них приходится 5% и 3% объема размещений.По ее словам, в ВТБ дополнительным фактором увеличения спроса на ОМС в золоте стало начисление процентов на вложения в него, что позволяет инвесторам получить дополнительную выгоду.
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ВТБ

Количество открытых металлических счетов в ВТБ выросло за год на 40%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Количество открытых металлических счетов в ВТБ на конец первого квартала 2023 года составило более 47,5 тысяч - на 7% выше, чем в начале января этого года и на 40%, чем годом ранее, сообщает пресс-служба банка.
Объем портфеля обезличенных металлических счетов в ВТБ на конец первого квартала превысил 40 тонн. Одновременно произошло увеличение среднего "чека": если в марте 2022 года он составлял 0,25 килограмма, то сейчас достигает 1,17 килограмма.
Самым популярным металлом по-прежнему является золото: на него приходится более 51% открытых в ВТБ металлических счетов и более 80% объема вложений. На втором месте серебро – около 30% и 9% соответственно. Еще примерно по 9% счетов клиенты открыли в платине и палладии, на них приходится 5% и 3% объема размещений.
«
"В новых экономических условиях россияне стали внимательнее подходить к инвестированию собственных средств, предпочитая широкий набор сберегательных инструментов. На этом фоне мы фиксируем растущий интерес к обезличенным металлическим счетам как альтернативному способу вложения. Среди металлов клиенты чаще отдают предпочтение золоту, справедливо считая его главным источником получения прибыли на длительном горизонте планирования. С начала 2023 года цена за грамм уже выросла на 23%, и до конца года мы прогнозируем дальнейшее увеличение его стоимости", - прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова, слова которой приводит пресс-служба.
По ее словам, в ВТБ дополнительным фактором увеличения спроса на ОМС в золоте стало начисление процентов на вложения в него, что позволяет инвесторам получить дополнительную выгоду.
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