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В Новой Каховке назвали имена коррупционеров СБУ, ушедших на повышение - РИА Новости, 20.04.2023
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04:34 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sbu-1866503326.html
В Новой Каховке назвали имена коррупционеров СБУ, ушедших на повышение
В Новой Каховке назвали имена коррупционеров СБУ, ушедших на повышение - РИА Новости, 20.04.2023
В Новой Каховке назвали имена коррупционеров СБУ, ушедших на повышение
Офицеры новокаховского управления Службы безопасности Украины с 2004 по 2019 год реализовывали мошеннические схемы с продажей земли в личных интересах, а также... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T04:34
2023-04-20T04:34
в мире
украина
херсон
киев
служба безопасности украины
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НОВАЯ КАХОВКА, 20 апр – РИА Новости. Офицеры новокаховского управления Службы безопасности Украины с 2004 по 2019 год реализовывали мошеннические схемы с продажей земли в личных интересах, а также занимались вымогательством, однако, несмотря на такой "послужной список", уходили на повышение в областной центр – Херсон и даже в Киев, рассказал РИА Новости служащий Херсонского института землеустройства Александр, которого по долгу службы курировали сотрудники СБУ. Александр из опасений за свою безопасность попросил не раскрывать его фамилию, а также закрыть лицо во время видеосъемки. В ходе интервью он назвал имена трёх таких офицеров – Дмитрия Досенко (до 2019 года - сотрудник Новокаховского УСБУ в Херсонской области), Николая Кросуляка (до начала спецоперации - сотрудник Новокаховского УСБУ) и Александра Колушкина (сотрудник Новокаховского УСБУ до 2010 года). Все они, по словам сотрудника института, следили за его работой по распределению земельных участков. "По роду своей деятельности меня курировали представители СБУ. Первым был Дмитрий Досенко. Согласно закону Украины, их задача была проверка соблюдения законности и защиты информации, а также наличие необходимых документов. Он меня курировал до 2010 года, потом пошел на повышение в Херсон. После него меня стал курировать Коля Кросуляк. Он тоже проверял документы, а также пользуясь своей должностью, вымогал у меня бензин и деньги для своих целей", - сказал Александр. Офицер СБУ Колушкин сделал сотруднику института заказ на оформление земли по Каховскому району. "Я выбрал ему хороший участок для фермерского хозяйства, и была оформлена земля, но не на него, а на его родственников, которая уже потом была приватизирована – распаёвана на кусочки и приватизирована", - отметил собеседник агентства. Все трое, по словам мужчины, "пользуясь своим служебным положением, постоянно мне угрожали и что-то от меня требовали". Каждый из них, как рассказал Александр, после службы в новокаховском управлении ушёл с повышением звания в СБУ в Херсон, а Досенко затем даже в Киев.
https://ria.ru/20230404/sbu-1862795655.html
украина
херсон
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в мире, украина, херсон, киев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Херсон, Киев, Служба безопасности Украины
В Новой Каховке назвали имена коррупционеров СБУ, ушедших на повышение

В Новой Каховке назвали имена коррупционеров СБУ, ушедших на повышение в Херсон и Киев

© Фото : СБУСБУ
СБУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : СБУ
СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА, 20 апр – РИА Новости. Офицеры новокаховского управления Службы безопасности Украины с 2004 по 2019 год реализовывали мошеннические схемы с продажей земли в личных интересах, а также занимались вымогательством, однако, несмотря на такой "послужной список", уходили на повышение в областной центр – Херсон и даже в Киев, рассказал РИА Новости служащий Херсонского института землеустройства Александр, которого по долгу службы курировали сотрудники СБУ.
Александр из опасений за свою безопасность попросил не раскрывать его фамилию, а также закрыть лицо во время видеосъемки. В ходе интервью он назвал имена трёх таких офицеров – Дмитрия Досенко (до 2019 года - сотрудник Новокаховского УСБУ в Херсонской области), Николая Кросуляка (до начала спецоперации - сотрудник Новокаховского УСБУ) и Александра Колушкина (сотрудник Новокаховского УСБУ до 2010 года). Все они, по словам сотрудника института, следили за его работой по распределению земельных участков.
"По роду своей деятельности меня курировали представители СБУ. Первым был Дмитрий Досенко. Согласно закону Украины, их задача была проверка соблюдения законности и защиты информации, а также наличие необходимых документов. Он меня курировал до 2010 года, потом пошел на повышение в Херсон. После него меня стал курировать Коля Кросуляк. Он тоже проверял документы, а также пользуясь своей должностью, вымогал у меня бензин и деньги для своих целей", - сказал Александр.
Офицер СБУ Колушкин сделал сотруднику института заказ на оформление земли по Каховскому району. "Я выбрал ему хороший участок для фермерского хозяйства, и была оформлена земля, но не на него, а на его родственников, которая уже потом была приватизирована – распаёвана на кусочки и приватизирована", - отметил собеседник агентства.
Все трое, по словам мужчины, "пользуясь своим служебным положением, постоянно мне угрожали и что-то от меня требовали". Каждый из них, как рассказал Александр, после службы в новокаховском управлении ушёл с повышением звания в СБУ в Херсон, а Досенко затем даже в Киев.
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