СПЧ поддержал передачу Сапеги России
Глава СПЧ Фадеев назвал правильной передачу Сапеги из Белоруссии для отбывания срока
© AP Photo / Leonid ShcheglovСофья Сапега
© AP Photo / Leonid Shcheglov
Софья Сапега. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал правильной передачу России Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии.
В пятницу Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в РФ для дальнейшего отбывания наказания.
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"Я сразу публично сказал, что, конечно, было бы хорошо, если бы ее передали России. Еще даже до осуждения, потому что тогда были возможности типа административной высылки, но лучше поздно, чем никогда. Считаю, что правильно, что молодую женщину передали России", - сказал Фадеев журналистам.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.