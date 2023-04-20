https://ria.ru/20230420/sapega-1866591499.html

СПЧ поддержал передачу Сапеги России

СПЧ поддержал передачу Сапеги России - РИА Новости, 20.04.2023

СПЧ поддержал передачу Сапеги России

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал правильной передачу России Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:07

2023-04-20T13:07

2023-04-20T13:07

общество

белоруссия

россия

софия сапега

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал правильной передачу России Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии. В пятницу Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в РФ для дальнейшего отбывания наказания. Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20230412/sapega-1864717595.html

https://ria.ru/20230403/sapega-1862702990.html

https://ria.ru/20230118/dannye-1845707629.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, белоруссия, россия, софия сапега, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), задержание основателя telegram-канала nexta