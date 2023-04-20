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СПЧ поддержал передачу Сапеги России - РИА Новости, 20.04.2023
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13:07 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sapega-1866591499.html
СПЧ поддержал передачу Сапеги России
СПЧ поддержал передачу Сапеги России - РИА Новости, 20.04.2023
СПЧ поддержал передачу Сапеги России
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал правильной передачу России Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:07
2023-04-20T13:07
общество
белоруссия
россия
софия сапега
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
задержание основателя telegram-канала nexta
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал правильной передачу России Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии. В пятницу Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в РФ для дальнейшего отбывания наказания. Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
https://ria.ru/20230412/sapega-1864717595.html
https://ria.ru/20230403/sapega-1862702990.html
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общество, белоруссия, россия, софия сапега, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), задержание основателя telegram-канала nexta
Общество, Белоруссия, Россия, София Сапега, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Задержание основателя Telegram-канала Nexta
СПЧ поддержал передачу Сапеги России

Глава СПЧ Фадеев назвал правильной передачу Сапеги из Белоруссии для отбывания срока

© AP Photo / Leonid ShcheglovСофья Сапега
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Leonid Shcheglov
Софья Сапега. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал правильной передачу России Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии.
В пятницу Генпрокуратура Белоруссии сообщила РИА Новости, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в РФ для дальнейшего отбывания наказания.
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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12 апреля, 11:41
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"Я сразу публично сказал, что, конечно, было бы хорошо, если бы ее передали России. Еще даже до осуждения, потому что тогда были возможности типа административной высылки, но лучше поздно, чем никогда. Считаю, что правильно, что молодую женщину передали России", - сказал Фадеев журналистам.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.
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Адвокат Сапеги заявил, что процесс ее возвращения в Россию запущен
3 апреля, 16:54
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
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ОбществоБелоруссияРоссияСофия СапегаВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Задержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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