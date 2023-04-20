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ЕС все труднее найти консенсус по расширению санкций, заявила эксперт - РИА Новости, 20.04.2023
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13:43 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866601952.html
ЕС все труднее найти консенсус по расширению санкций, заявила эксперт
ЕС все труднее найти консенсус по расширению санкций, заявила эксперт - РИА Новости, 20.04.2023
ЕС все труднее найти консенсус по расширению санкций, заявила эксперт
Утечки в СМИ подтверждают, что Евросоюзу все труднее найти консенсус по расширению антироссийских санкций, в том числе против компании "Росатом", ограничения... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:43
2023-04-20T13:43
европа
россия
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
в мире
экономика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Утечки в СМИ подтверждают, что Евросоюзу все труднее найти консенсус по расширению антироссийских санкций, в том числе против компании "Росатом", ограничения против которой для многих стран Европы будут иметь тяжелые последствия, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что с новыми санкциями в отношении РФ, как считают в ЕС, "покончено", и, если их станет еще больше, "будет больше исключений из них, чем мер". "При обсуждении предыдущего пакета санкций речь шла о санкционном давлении в том числе на "Росатом", но в итоге на это не пошли, поскольку не только Венгрия, но и Франция, и другие европейские страны, возражали. И хотя сейчас G7 принимает решение сказать "нет" мирному российскому атому, но это все же G7, а ЕС в прошлом не пошел на то, чтобы включить в санкционный пакет "Росатом". Ряд стран ЕС понимали, что последствия будут для них самих серьезными", - сказала Пархалина. Она предположила, что ЕС, вероятно, сосредоточится не на расширении, а на углублении ограничений, то есть будет не давать компаниям обходить санкции, что, судя по тому, как часто обсуждается эта тема, им удается весьма успешно. "Точную цифру не назову, и никто не назовет, но, как выяснилось, это серьезный объем (санкций, которые удается обходить - ред.), поэтому и приходят к выводу, что надо направить усилия на тех, кто обходит санкции. Я не исключаю, что следующий пакет, уже об этом говорилось, будет направлен не на обозначение рамок новых ограничений, а на то, чтобы не позволять обходить эти санкции. Он будет направлен на то, чтобы поставить препятствия тем компаниям, что санкции обходят, об этом не раз говорилось на разных уровнях. Это будет, скажем, углубление санкций", - заключила эксперт.
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европа, россия, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире, экономика
Европа, Россия, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, В мире, Экономика
ЕС все труднее найти консенсус по расширению санкций, заявила эксперт

Эксперт Пархалина: ЕС все труднее найти консенсус по расширению антироссийских санкций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Утечки в СМИ подтверждают, что Евросоюзу все труднее найти консенсус по расширению антироссийских санкций, в том числе против компании "Росатом", ограничения против которой для многих стран Европы будут иметь тяжелые последствия, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что с новыми санкциями в отношении РФ, как считают в ЕС, "покончено", и, если их станет еще больше, "будет больше исключений из них, чем мер".
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"При обсуждении предыдущего пакета санкций речь шла о санкционном давлении в том числе на "Росатом", но в итоге на это не пошли, поскольку не только Венгрия, но и Франция, и другие европейские страны, возражали. И хотя сейчас G7 принимает решение сказать "нет" мирному российскому атому, но это все же G7, а ЕС в прошлом не пошел на то, чтобы включить в санкционный пакет "Росатом". Ряд стран ЕС понимали, что последствия будут для них самих серьезными", - сказала Пархалина.
Она предположила, что ЕС, вероятно, сосредоточится не на расширении, а на углублении ограничений, то есть будет не давать компаниям обходить санкции, что, судя по тому, как часто обсуждается эта тема, им удается весьма успешно.
"Точную цифру не назову, и никто не назовет, но, как выяснилось, это серьезный объем (санкций, которые удается обходить - ред.), поэтому и приходят к выводу, что надо направить усилия на тех, кто обходит санкции. Я не исключаю, что следующий пакет, уже об этом говорилось, будет направлен не на обозначение рамок новых ограничений, а на то, чтобы не позволять обходить эти санкции. Он будет направлен на то, чтобы поставить препятствия тем компаниям, что санкции обходят, об этом не раз говорилось на разных уровнях. Это будет, скажем, углубление санкций", - заключила эксперт.
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