https://ria.ru/20230420/samokat-1866764464.html

В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку

В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 20.04.2023

В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку

Самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару на Вешняковской улице в Москве, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T22:54

2023-04-20T22:54

2023-04-20T23:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару на Вешняковской улице в Москве, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. "На улице Вешняковская 18-летний молодой человек, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая двигалась по тротуару на самокате в сопровождении бабушки. Малолетняя в тяжелом состоянии госпитализирована", - говорится в сообщении. Отмечается, что степень тяжести вреда здоровью ребенка установят после экспертизы.

https://ria.ru/20230326/samokat-1860723938.html

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происшествия, москва, россия