https://ria.ru/20230420/samokat-1866764464.html
В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку
В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 20.04.2023
В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку
Самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару на Вешняковской улице в Москве, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:54
2023-04-20T22:54
2023-04-20T23:01
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару на Вешняковской улице в Москве, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. "На улице Вешняковская 18-летний молодой человек, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая двигалась по тротуару на самокате в сопровождении бабушки. Малолетняя в тяжелом состоянии госпитализирована", - говорится в сообщении. Отмечается, что степень тяжести вреда здоровью ребенка установят после экспертизы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку
В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку на тротуаре на Вешняковской улице