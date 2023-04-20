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В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 20.04.2023
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22:54 20.04.2023 (обновлено: 23:01 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/samokat-1866764464.html
В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку
В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 20.04.2023
В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку
Самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару на Вешняковской улице в Москве, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:54
2023-04-20T23:01
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару на Вешняковской улице в Москве, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. "На улице Вешняковская 18-летний молодой человек, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая двигалась по тротуару на самокате в сопровождении бабушки. Малолетняя в тяжелом состоянии госпитализирована", - говорится в сообщении. Отмечается, что степень тяжести вреда здоровью ребенка установят после экспертизы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку

В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку на тротуаре на Вешняковской улице

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты
Электросамокаты - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару на Вешняковской улице в Москве, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.
"На улице Вешняковская 18-летний молодой человек, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая двигалась по тротуару на самокате в сопровождении бабушки. Малолетняя в тяжелом состоянии госпитализирована", - говорится в сообщении.
Отмечается, что степень тяжести вреда здоровью ребенка установят после экспертизы.
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