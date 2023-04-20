https://ria.ru/20230420/rustore-1866509000.html

СМИ: на смартфоны, поставляемые в Россию, начали предустанавливать RuStore

СМИ: на смартфоны, поставляемые в Россию, начали предустанавливать RuStore - РИА Новости, 20.04.2023

СМИ: на смартфоны, поставляемые в Россию, начали предустанавливать RuStore

На поставляемые в Россию китайские смартфоны начали предустанавливать магазин приложений RuStore, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T07:26

2023-04-20T07:26

2023-04-20T07:26

технологии

россия

санкции в отношении россии

google

realme

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На поставляемые в Россию китайские смартфоны начали предустанавливать магазин приложений RuStore, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.В статье говорится, что речь идет о таких производителях как Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel и другие."Пока бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google, но при первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям" — добавили в издании.Как отметил "Коммерсантъ", компания Google может ввести санкции против китайских производителей из-за этого решения.В конце мая прошлого года VK совместно с Минцифры в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. В феврале 2023 года RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений.

https://ria.ru/20230419/sberbank-1866319965.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия, санкции в отношении россии, google, realme