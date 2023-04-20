https://ria.ru/20230420/rustore-1866509000.html
СМИ: на смартфоны, поставляемые в Россию, начали предустанавливать RuStore
СМИ: на смартфоны, поставляемые в Россию, начали предустанавливать RuStore - РИА Новости, 20.04.2023
СМИ: на смартфоны, поставляемые в Россию, начали предустанавливать RuStore
На поставляемые в Россию китайские смартфоны начали предустанавливать магазин приложений RuStore, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:26
2023-04-20T07:26
2023-04-20T07:26
технологии
россия
санкции в отношении россии
google
realme
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На поставляемые в Россию китайские смартфоны начали предустанавливать магазин приложений RuStore, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.В статье говорится, что речь идет о таких производителях как Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel и другие."Пока бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google, но при первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям" — добавили в издании.Как отметил "Коммерсантъ", компания Google может ввести санкции против китайских производителей из-за этого решения.В конце мая прошлого года VK совместно с Минцифры в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. В феврале 2023 года RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений.
https://ria.ru/20230419/sberbank-1866319965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, санкции в отношении россии, google, realme
Технологии, Россия, Санкции в отношении России, Google, Realme
СМИ: на смартфоны, поставляемые в Россию, начали предустанавливать RuStore
"Ъ": на поставляемые в Россию китайские смартфоны начали предустанавливать RuStore