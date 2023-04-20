https://ria.ru/20230420/rubl-1866601022.html

Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным

Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным - РИА Новости, 20.04.2023

Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным

Использование цифрового рубля будет добровольным, у человека будет возможность выбора между различными формами денег, подчеркнула глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:37

2023-04-20T13:37

2023-04-20T13:40

эльвира набиуллина

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Использование цифрового рубля будет добровольным, у человека будет возможность выбора между различными формами денег, подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Главное, о чем мы будем говорить, это о добровольности. Это будет выбор человека. Например, часть людей не пользуется смартфонами, не будут пользоваться. Для них будут всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли", - сказала Набиуллина.Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.ЦБ РФ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег.

https://ria.ru/20230420/rubl-1866490696.html

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эльвира набиуллина, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика