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Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным
Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным - РИА Новости, 20.04.2023
Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным
Использование цифрового рубля будет добровольным, у человека будет возможность выбора между различными формами денег, подчеркнула глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:37
2023-04-20T13:37
2023-04-20T13:40
эльвира набиуллина
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госдума рф
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Использование цифрового рубля будет добровольным, у человека будет возможность выбора между различными формами денег, подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Главное, о чем мы будем говорить, это о добровольности. Это будет выбор человека. Например, часть людей не пользуется смартфонами, не будут пользоваться. Для них будут всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли", - сказала Набиуллина.Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.ЦБ РФ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег.
https://ria.ru/20230420/rubl-1866490696.html
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эльвира набиуллина, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика
Эльвира Набиуллина, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным
Набиуллина: использование цифрового рубля будет добровольным, человек сможет выбирать
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Использование цифрового рубля будет добровольным, у человека будет возможность выбора между различными формами денег, подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Главное, о чем мы будем говорить, это о добровольности. Это будет выбор человека. Например, часть людей не пользуется смартфонами, не будут пользоваться. Для них будут всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли", - сказала Набиуллина.
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.
ЦБ РФ
заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег.
ЦБ исключил возможность "тотальной слежки" благодаря цифровым рублям