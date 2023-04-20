https://ria.ru/20230420/rubl-1866577214.html
Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина
Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина - РИА Новости, 20.04.2023
Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина
Лимит на пополнение электронного кошелька цифровыми рублями составит 300 тысяч в месяц, переводы между физлицами будут для них бесплатными, заявила председатель РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:22
2023-04-20T12:22
2023-04-20T13:35
общество
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
технологии
рубль
цифровой рубль
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лимит на пополнение электронного кошелька цифровыми рублями составит 300 тысяч в месяц, переводы между физлицами будут для них бесплатными, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."А вот переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька", — отметила глава регулятора.По ее словам, это как минимум в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей.Набиуллина указала, что ЦБ хочет скорее приступить к "пилотированию" — проведению реальных операций с реальными деньгами. Пока речь идет о небольших суммах и ограниченном числе клиентов, однако после анализа результатов пробного этапа валюту представят большему кругу желающих.В нижней палате Федерального собрания ранее анонсировали принятие закона о третьей форме национальной валюты — цифровом рубле, это должно произойти в этом месяце. В пилотном проекте примут участие 13 банков. Все операции пойдут через ЦБ.Регулятор отмечал, что такая форма валюты создается для совершения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Проценты за хранение денег в цифровом кошельке начисляться не будут.
https://ria.ru/20230327/rubl-1860481581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), технологии, рубль, цифровой рубль
Общество, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Технологии, Рубль, Цифровой рубль
Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: лимит пополнения счетов цифровыми рублями составит 300 тысяч в месяц
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лимит на пополнение электронного кошелька цифровыми рублями составит 300 тысяч в месяц, переводы между физлицами будут для них бесплатными, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"А вот переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька", — отметила глава регулятора.
В России запускают цифровой рубль: что это значит
По ее словам, это как минимум в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей.
Набиуллина указала, что ЦБ
хочет скорее приступить к "пилотированию" — проведению реальных операций с реальными деньгами. Пока речь идет о небольших суммах и ограниченном числе клиентов, однако после анализа результатов пробного этапа валюту представят большему кругу желающих.
В нижней палате Федерального собрания ранее анонсировали принятие закона о третьей форме национальной валюты — цифровом рубле, это должно произойти в этом месяце. В пилотном проекте примут участие 13 банков. Все операции пойдут через ЦБ.
Регулятор отмечал, что такая форма валюты создается для совершения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Проценты за хранение денег в цифровом кошельке начисляться не будут.