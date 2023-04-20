https://ria.ru/20230420/rubl-1866577214.html

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина - РИА Новости, 20.04.2023

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина

Лимит на пополнение электронного кошелька цифровыми рублями составит 300 тысяч в месяц, переводы между физлицами будут для них бесплатными, заявила председатель РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:22

2023-04-20T12:22

2023-04-20T13:35

общество

эльвира набиуллина

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

технологии

рубль

цифровой рубль

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лимит на пополнение электронного кошелька цифровыми рублями составит 300 тысяч в месяц, переводы между физлицами будут для них бесплатными, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."А вот переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька", — отметила глава регулятора.По ее словам, это как минимум в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей.Набиуллина указала, что ЦБ хочет скорее приступить к "пилотированию" — проведению реальных операций с реальными деньгами. Пока речь идет о небольших суммах и ограниченном числе клиентов, однако после анализа результатов пробного этапа валюту представят большему кругу желающих.В нижней палате Федерального собрания ранее анонсировали принятие закона о третьей форме национальной валюты — цифровом рубле, это должно произойти в этом месяце. В пилотном проекте примут участие 13 банков. Все операции пойдут через ЦБ.Регулятор отмечал, что такая форма валюты создается для совершения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Проценты за хранение денег в цифровом кошельке начисляться не будут.

https://ria.ru/20230327/rubl-1860481581.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), технологии, рубль, цифровой рубль