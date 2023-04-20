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ЦБ исключил возможность "тотальной слежки" благодаря цифровым рублям - РИА Новости, 20.04.2023
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00:26 20.04.2023 (обновлено: 00:28 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/rubl-1866490696.html
ЦБ исключил возможность "тотальной слежки" благодаря цифровым рублям
ЦБ исключил возможность "тотальной слежки" благодаря цифровым рублям - РИА Новости, 20.04.2023
ЦБ исключил возможность "тотальной слежки" благодаря цифровым рублям
Банк России назвал слухами информацию, что с помощью цифровых рублей якобы можно будет следить за гражданами. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T00:26
2023-04-20T00:28
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Банк России назвал слухами информацию, что с помощью цифровых рублей якобы можно будет следить за гражданами. "Все эти слухи о тотальной слежке благодаря цифровым рублям — всего лишь слухи. Информация по операциям с цифровыми рублями и об остатках в цифровых кошельках будет защищена банковской тайной, как и информация по обычным операциям в коммерческих банках. Никто никому ее передавать без законных оснований не будет. Никаких дополнительных рисков запуск цифрового рубля не несет", - заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина газете "Аргументы и факты". Уже на стадии проектирования и построения к платформе цифрового рубля предъявлялись самые высокие требования по защите от взлома и незаконного доступа, обратила внимание глава департамента. "Уровень защиты у нас на сегодняшний день беспрецедентно высокий. Система безопасности и антифрод мониторинга была построена с учетом накопленного опыта по борьбе с кибермошенниками. Эта система не статична, она будет улучшаться с учетом новых схем, если такие будут появляться на рынке", - добавила Бакина. Кроме того, по словам Бакиной, никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. Каждый человек сможет выбирать тот способ получения денег, который ему удобнее. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег, отметила она.
https://ria.ru/20230418/rubl-1866116419.html
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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ исключил возможность "тотальной слежки" благодаря цифровым рублям

Центробанк назвал слухами возможность тотальной слежки благодаря цифровым рублям

© Банк РоссииЦифровой рубль
Цифровой рубль
© Банк России
Цифровой рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Банк России назвал слухами информацию, что с помощью цифровых рублей якобы можно будет следить за гражданами.
"Все эти слухи о тотальной слежке благодаря цифровым рублям — всего лишь слухи. Информация по операциям с цифровыми рублями и об остатках в цифровых кошельках будет защищена банковской тайной, как и информация по обычным операциям в коммерческих банках. Никто никому ее передавать без законных оснований не будет. Никаких дополнительных рисков запуск цифрового рубля не несет", - заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина газете "Аргументы и факты".
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Уже на стадии проектирования и построения к платформе цифрового рубля предъявлялись самые высокие требования по защите от взлома и незаконного доступа, обратила внимание глава департамента.
"Уровень защиты у нас на сегодняшний день беспрецедентно высокий. Система безопасности и антифрод мониторинга была построена с учетом накопленного опыта по борьбе с кибермошенниками. Эта система не статична, она будет улучшаться с учетом новых схем, если такие будут появляться на рынке", - добавила Бакина.
«
"У цифрового кошелька не будет паролей, которые, если забудешь, навсегда лишишься денег. Для доступа к кошельку его владелец пройдет идентификацию в банке и получит ключ. Если же с ним что-то случится, человек сможет повторно обратиться в банк и пройти процедуру заново. Кошелек и цифровые рубли на нем никуда не пропадут", - также отметила она.
Кроме того, по словам Бакиной, никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. Каждый человек сможет выбирать тот способ получения денег, который ему удобнее. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег, отметила она.
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ТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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