https://ria.ru/20230420/rubl-1866490696.html

ЦБ исключил возможность "тотальной слежки" благодаря цифровым рублям

ЦБ исключил возможность "тотальной слежки" благодаря цифровым рублям - РИА Новости, 20.04.2023

ЦБ исключил возможность "тотальной слежки" благодаря цифровым рублям

Банк России назвал слухами информацию, что с помощью цифровых рублей якобы можно будет следить за гражданами. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T00:26

2023-04-20T00:26

2023-04-20T00:28

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Банк России назвал слухами информацию, что с помощью цифровых рублей якобы можно будет следить за гражданами. "Все эти слухи о тотальной слежке благодаря цифровым рублям — всего лишь слухи. Информация по операциям с цифровыми рублями и об остатках в цифровых кошельках будет защищена банковской тайной, как и информация по обычным операциям в коммерческих банках. Никто никому ее передавать без законных оснований не будет. Никаких дополнительных рисков запуск цифрового рубля не несет", - заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина газете "Аргументы и факты". Уже на стадии проектирования и построения к платформе цифрового рубля предъявлялись самые высокие требования по защите от взлома и незаконного доступа, обратила внимание глава департамента. "Уровень защиты у нас на сегодняшний день беспрецедентно высокий. Система безопасности и антифрод мониторинга была построена с учетом накопленного опыта по борьбе с кибермошенниками. Эта система не статична, она будет улучшаться с учетом новых схем, если такие будут появляться на рынке", - добавила Бакина. Кроме того, по словам Бакиной, никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. Каждый человек сможет выбирать тот способ получения денег, который ему удобнее. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег, отметила она.

https://ria.ru/20230418/rubl-1866116419.html

https://ria.ru/20230410/pensii-1864241656.html

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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика