https://ria.ru/20230420/rt-1866590866.html

Швейцария не будет вводить запрет на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic

Швейцария не будет вводить запрет на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic - РИА Новости, 20.04.2023

Швейцария не будет вводить запрет на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic

Швейцария не будет вводить запрет на вещание в отношении российских СМИ RT Arabic и Sputnik Arabic, но им запрещено размещать рекламу в стране, говорится в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:04

2023-04-20T13:04

2023-04-20T13:39

швейцария

rt arabic

sputnik arabic

сергей лавров

россия

франция

валерий фадеев

тереза рибейру

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ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Швейцария не будет вводить запрет на вещание в отношении российских СМИ RT Arabic и Sputnik Arabic, но им запрещено размещать рекламу в стране, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны."ЕС наложил 10 апреля 2023 года запрет на вещание и рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic. Эти два канала играют важную роль в систематической международной кампании, проводимой российским правительством с целью манипулирования средствами массовой информации и фальсификации фактов. Федеральный совет уже подчеркивал 25 марта 2022 года, что для противодействия неточным и наносящим ущерб утверждениям более эффективно противопоставлять им факты, а не вводить запрет. По этой причине два соответствующих канала не запрещены к трансляции в Швейцарии, но размещение рекламы на них запрещено", - сказано в документе.ЕС в рамках 10-го пакета санкций ввел запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic.Евросоюз последовательно вводит санкции и запрещает вещание российских СМИ, объясняя это якобы стремлением защитить жителей ЕС от "пропаганды Кремля".Так, второго марта прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне начала российской специальной операции на Украине. В частности, под запрет попали RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik. Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный. Позже в рамках уже девятого санкционного пакета под запрет попали НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал, медиаорганизации: учредитель RT АНО "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" и ВГТРК.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

https://ria.ru/20230207/smi-1850268805.html

https://ria.ru/20230127/sayty-1847972251.html

https://ria.ru/20230125/simonyan-1847266151.html

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швейцария, rt arabic, sputnik arabic, сергей лавров, россия, франция, валерий фадеев, тереза рибейру, евросоюз