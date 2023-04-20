Швейцария не будет вводить запрет на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic
Минэкономики Швейцарии: власти не будут запрещать вещание RT Arabic и Sputnik Arabic
Логотип телеканала RT . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Швейцария не будет вводить запрет на вещание в отношении российских СМИ RT Arabic и Sputnik Arabic, но им запрещено размещать рекламу в стране, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны.
"ЕС наложил 10 апреля 2023 года запрет на вещание и рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic. Эти два канала играют важную роль в систематической международной кампании, проводимой российским правительством с целью манипулирования средствами массовой информации и фальсификации фактов. Федеральный совет уже подчеркивал 25 марта 2022 года, что для противодействия неточным и наносящим ущерб утверждениям более эффективно противопоставлять им факты, а не вводить запрет. По этой причине два соответствующих канала не запрещены к трансляции в Швейцарии, но размещение рекламы на них запрещено", - сказано в документе.
ЕС в рамках 10-го пакета санкций ввел запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic.
Евросоюз последовательно вводит санкции и запрещает вещание российских СМИ, объясняя это якобы стремлением защитить жителей ЕС от "пропаганды Кремля".
Так, второго марта прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне начала российской специальной операции на Украине. В частности, под запрет попали RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik. Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный. Позже в рамках уже девятого санкционного пакета под запрет попали НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал, медиаорганизации: учредитель RT АНО "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" и ВГТРК.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.