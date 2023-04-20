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Швейцария не будет вводить запрет на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic - РИА Новости, 20.04.2023
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13:04 20.04.2023 (обновлено: 13:39 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/rt-1866590866.html
Швейцария не будет вводить запрет на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic
Швейцария не будет вводить запрет на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic - РИА Новости, 20.04.2023
Швейцария не будет вводить запрет на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic
Швейцария не будет вводить запрет на вещание в отношении российских СМИ RT Arabic и Sputnik Arabic, но им запрещено размещать рекламу в стране, говорится в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:04
2023-04-20T13:39
швейцария
rt arabic
sputnik arabic
сергей лавров
россия
франция
валерий фадеев
тереза рибейру
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ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Швейцария не будет вводить запрет на вещание в отношении российских СМИ RT Arabic и Sputnik Arabic, но им запрещено размещать рекламу в стране, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны."ЕС наложил 10 апреля 2023 года запрет на вещание и рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic. Эти два канала играют важную роль в систематической международной кампании, проводимой российским правительством с целью манипулирования средствами массовой информации и фальсификации фактов. Федеральный совет уже подчеркивал 25 марта 2022 года, что для противодействия неточным и наносящим ущерб утверждениям более эффективно противопоставлять им факты, а не вводить запрет. По этой причине два соответствующих канала не запрещены к трансляции в Швейцарии, но размещение рекламы на них запрещено", - сказано в документе.ЕС в рамках 10-го пакета санкций ввел запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic.Евросоюз последовательно вводит санкции и запрещает вещание российских СМИ, объясняя это якобы стремлением защитить жителей ЕС от "пропаганды Кремля".Так, второго марта прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне начала российской специальной операции на Украине. В частности, под запрет попали RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik. Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный. Позже в рамках уже девятого санкционного пакета под запрет попали НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал, медиаорганизации: учредитель RT АНО "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" и ВГТРК.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
https://ria.ru/20230207/smi-1850268805.html
https://ria.ru/20230127/sayty-1847972251.html
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швейцария, rt arabic, sputnik arabic, сергей лавров, россия, франция, валерий фадеев, тереза рибейру, евросоюз
Швейцария, RT Arabic, Sputnik Arabic, Сергей Лавров, Россия, Франция, Валерий Фадеев, Тереза Рибейру, Евросоюз
Швейцария не будет вводить запрет на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic

Минэкономики Швейцарии: власти не будут запрещать вещание RT Arabic и Sputnik Arabic

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Швейцария не будет вводить запрет на вещание в отношении российских СМИ RT Arabic и Sputnik Arabic, но им запрещено размещать рекламу в стране, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны.
"ЕС наложил 10 апреля 2023 года запрет на вещание и рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic. Эти два канала играют важную роль в систематической международной кампании, проводимой российским правительством с целью манипулирования средствами массовой информации и фальсификации фактов. Федеральный совет уже подчеркивал 25 марта 2022 года, что для противодействия неточным и наносящим ущерб утверждениям более эффективно противопоставлять им факты, а не вводить запрет. По этой причине два соответствующих канала не запрещены к трансляции в Швейцарии, но размещение рекламы на них запрещено", - сказано в документе.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Боррель назвал запрет российских СМИ в ЕС защитой свободы слова
7 февраля, 13:36
ЕС в рамках 10-го пакета санкций ввел запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic.
Евросоюз последовательно вводит санкции и запрещает вещание российских СМИ, объясняя это якобы стремлением защитить жителей ЕС от "пропаганды Кремля".
Так, второго марта прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне начала российской специальной операции на Украине. В частности, под запрет попали RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik. Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный. Позже в рамках уже девятого санкционного пакета под запрет попали НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал, медиаорганизации: учредитель RT АНО "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" и ВГТРК.
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Арест за рассылку взрывчатки в Испании обосновали просмотром Sputnik и RT
27 января, 17:54
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
ЕС шантажирует Сербию, требуя закрыть Sputnik и RT, заявила Симоньян
25 января, 10:48
 
ШвейцарияRT ArabicSputnik ArabicСергей ЛавровРоссияФранцияВалерий ФадеевТереза РибейруЕвросоюз
 
 
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