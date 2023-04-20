https://ria.ru/20230420/reklama-1866720152.html
Rutube отказался от рекламных вставок перед видео
Rutube отказался от рекламных вставок перед видео - РИА Новости, 20.04.2023
Rutube отказался от рекламных вставок перед видео
Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:33
2023-04-20T18:33
2023-04-20T18:33
общество
технологии
rutube
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МОСКВА. 20 апр - РИА Новости. Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. "Для удобства пользователей платформы Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом. При этом рекламные вставки в середине и конце видео остались", - говорится в сообщении. Отмечается, что комфорт зрителей является важнейшей задачей для национального видеохостинга. Добавляется, что по итогам прошедшего года Rutube зафиксировал рост индекса удовлетворенности сервисом и контентом на 25%, ускорение доступа к видео поможет повысить этот показатель и улучшит пользовательский опыт.
https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html
https://ria.ru/20230420/youtube-1866498811.html
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общество, технологии, rutube
Общество, Технологии, Rutube
Rutube отказался от рекламных вставок перед видео
Rutube ради удобства пользователей отказался от рекламных вставок перед видео
МОСКВА. 20 апр - РИА Новости. Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга.
"Для удобства пользователей платформы Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом. При этом рекламные вставки в середине и конце видео остались", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что комфорт зрителей является важнейшей задачей для национального видеохостинга.
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"Рекламные вставки в начале видео сохранились только для нового "Шоу Воли", первый выпуск которого появился на платформе в минувший понедельник"- указывается в сообщении.
Добавляется, что по итогам прошедшего года Rutube зафиксировал рост индекса удовлетворенности сервисом и контентом на 25%, ускорение доступа к видео поможет повысить этот показатель и улучшит пользовательский опыт.
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