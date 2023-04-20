https://ria.ru/20230420/reklama-1866720152.html

Rutube отказался от рекламных вставок перед видео

Rutube отказался от рекламных вставок перед видео - РИА Новости, 20.04.2023

Rutube отказался от рекламных вставок перед видео

Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:33

2023-04-20T18:33

2023-04-20T18:33

общество

технологии

rutube

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МОСКВА. 20 апр - РИА Новости. Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. "Для удобства пользователей платформы Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом. При этом рекламные вставки в середине и конце видео остались", - говорится в сообщении. Отмечается, что комфорт зрителей является важнейшей задачей для национального видеохостинга. Добавляется, что по итогам прошедшего года Rutube зафиксировал рост индекса удовлетворенности сервисом и контентом на 25%, ускорение доступа к видео поможет повысить этот показатель и улучшит пользовательский опыт.

https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html

https://ria.ru/20230420/youtube-1866498811.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, rutube