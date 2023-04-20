https://ria.ru/20230420/putin-1866634329.html

Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным

Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным - РИА Новости, 20.04.2023

Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:02

2023-04-20T15:02

2023-04-20T15:18

владимир путин

денис пушилин

политика

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Глава государства в четверг проводит заседания совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. Во время заседания Путин спросил врио главы ДНР, как он видит работу по теме развития местного самоуправления."Проблем, конечно, в новых субъектах Российской Федерации в этом смысле гораздо больше даже, чем у других ваших коллег, несопоставимо больше, я бы сказал", - сказал президент.Пушилин ответил, что для ДНР сейчас очень интересен опыт субъектов РФ, так как республика девять лет шла по "несколько иному пути". По его словам, во многих регионах есть яркие примеры, ДНР есть чему учиться."Ну, мы с вами в контакте постоянном. Будем согласовывать и корректировать наши совместные действия, в том числе по этому направлению", - ответил Путин.

https://ria.ru/20230419/sovet-1866334269.html

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владимир путин, денис пушилин, политика, донецкая народная республика, россия