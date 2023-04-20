https://ria.ru/20230420/putin-1866634329.html
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным - РИА Новости, 20.04.2023
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:02
2023-04-20T15:02
2023-04-20T15:18
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Глава государства в четверг проводит заседания совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. Во время заседания Путин спросил врио главы ДНР, как он видит работу по теме развития местного самоуправления."Проблем, конечно, в новых субъектах Российской Федерации в этом смысле гораздо больше даже, чем у других ваших коллег, несопоставимо больше, я бы сказал", - сказал президент.Пушилин ответил, что для ДНР сейчас очень интересен опыт субъектов РФ, так как республика девять лет шла по "несколько иному пути". По его словам, во многих регионах есть яркие примеры, ДНР есть чему учиться."Ну, мы с вами в контакте постоянном. Будем согласовывать и корректировать наши совместные действия, в том числе по этому направлению", - ответил Путин.
https://ria.ru/20230419/sovet-1866334269.html
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владимир путин, денис пушилин, политика, донецкая народная республика, россия
Владимир Путин, Денис Пушилин, Политика, Донецкая Народная Республика, Россия
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с врио главы ДНР Пушилиным
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Глава государства в четверг проводит заседания совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. Во время заседания Путин спросил врио главы ДНР, как он видит работу по теме развития местного самоуправления.
"Проблем, конечно, в новых субъектах Российской Федерации в этом смысле гораздо больше даже, чем у других ваших коллег, несопоставимо больше, я бы сказал", - сказал президент.
Пушилин ответил, что для ДНР сейчас очень интересен опыт субъектов РФ, так как республика девять лет шла по "несколько иному пути". По его словам, во многих регионах есть яркие примеры, ДНР есть чему учиться.
"Ну, мы с вами в контакте постоянном. Будем согласовывать и корректировать наши совместные действия, в том числе по этому направлению", - ответил Путин.
Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте