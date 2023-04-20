https://ria.ru/20230420/putin-1866575471.html

В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации

В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.04.2023

В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал весьма странными заявления о том, что в зону специальной военной операции якобы ездил не Владимир Путин, РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:17

2023-04-20T12:17

2023-04-20T13:01

владимир путин

киев

дмитрий песков

россия

украина

херсонская область

алексей данилов

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал весьма странными заявления о том, что в зону специальной военной операции якобы ездил не Владимир Путин, а его "двойник".Журналистка спросила Пескова, как он мог бы назвать такое "странное" заявление."Так же как вы, назвать его весьма странным", - сказал Песков.Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов выступил с заявлением, что Путин не ездил в Херсонскую область, а вместо него там был "обычный двойник".Глава государства в начале недели посетил зону специальной военной операции, в том числе, штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике.

https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866067499.html

https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html

киев

россия

украина

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

владимир путин, киев, дмитрий песков, россия, украина, херсонская область , алексей данилов