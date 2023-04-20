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В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.04.2023
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12:17 20.04.2023 (обновлено: 13:01 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/putin-1866575471.html
В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации
В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.04.2023
В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал весьма странными заявления о том, что в зону специальной военной операции якобы ездил не Владимир Путин, РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:17
2023-04-20T13:01
владимир путин
киев
дмитрий песков
россия
украина
херсонская область
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал весьма странными заявления о том, что в зону специальной военной операции якобы ездил не Владимир Путин, а его "двойник".Журналистка спросила Пескова, как он мог бы назвать такое "странное" заявление."Так же как вы, назвать его весьма странным", - сказал Песков.Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов выступил с заявлением, что Путин не ездил в Херсонскую область, а вместо него там был "обычный двойник".Глава государства в начале недели посетил зону специальной военной операции, в том числе, штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике.
https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866067499.html
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владимир путин, киев, дмитрий песков, россия, украина, херсонская область , алексей данилов
Владимир Путин, Киев, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Херсонская область , Алексей Данилов
В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации

Песков назвал странным заявление Данилова о поездке двойника Путина в новые регионы России

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок Днепр на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал весьма странными заявления о том, что в зону специальной военной операции якобы ездил не Владимир Путин, а его "двойник".
Журналистка спросила Пескова, как он мог бы назвать такое "странное" заявление.
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Кадр видео
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"Так же как вы, назвать его весьма странным", - сказал Песков.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов выступил с заявлением, что Путин не ездил в Херсонскую область, а вместо него там был "обычный двойник".
Глава государства в начале недели посетил зону специальной военной операции, в том числе, штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Владимир ПутинКиевДмитрий ПесковРоссияУкраинаХерсонская областьАлексей Данилов
 
 
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