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Артиллеристы нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 20.04.2023 (обновлено: 21:20 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/punkt-1866750695.html
Артиллеристы нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении
Артиллеристы нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.04.2023
Артиллеристы нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении
Российская артиллерия нанесла удар по крупному опорному пункту ВСУ в Запорожской области, сообщил командир расчета. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:52
2023-04-20T21:20
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
дмитрий песков
азовское море
денис шмыгаль
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Российская артиллерия нанесла удар по крупному опорному пункту ВСУ в Запорожской области, сообщил командир расчета.Сейчас опорный пункт находится в зоне огневого контроля Вооруженных сил.Сегодня врио губернатора Евгений Балицкий рассказал, что украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но российская армия готова отразить возможное наступление противника.Украинские власти постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что оно может начаться летом, а позже, выступая в Вашингтоне, — что это произойдет в ближайшие недели. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230419/razvedka-1866244549.html
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Артиллерийский удар ВС России по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерийский удар ВС России по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении
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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, дмитрий песков, азовское море, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Азовское море, Денис Шмыгаль
Артиллеристы нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении

Российская артиллерия нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Российская артиллерия нанесла удар по крупному опорному пункту ВСУ в Запорожской области, сообщил командир расчета.
«

"По данным разведки, противник понес потери в личном составе и материально-технической базе", — сказал военный.

Сейчас опорный пункт находится в зоне огневого контроля Вооруженных сил.
Сегодня врио губернатора Евгений Балицкий рассказал, что украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но российская армия готова отразить возможное наступление противника.
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Украинские власти постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что оно может начаться летом, а позже, выступая в Вашингтоне, — что это произойдет в ближайшие недели. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковАзовское мореДенис Шмыгаль
 
 
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