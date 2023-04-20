https://ria.ru/20230420/punkt-1866750695.html

Артиллеристы нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.04.2023

Артиллеристы нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении

Российская артиллерия нанесла удар по крупному опорному пункту ВСУ в Запорожской области, сообщил командир расчета. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:52

2023-04-20T20:52

2023-04-20T21:20

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

дмитрий песков

азовское море

денис шмыгаль

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Российская артиллерия нанесла удар по крупному опорному пункту ВСУ в Запорожской области, сообщил командир расчета.Сейчас опорный пункт находится в зоне огневого контроля Вооруженных сил.Сегодня врио губернатора Евгений Балицкий рассказал, что украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но российская армия готова отразить возможное наступление противника.Украинские власти постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что оно может начаться летом, а позже, выступая в Вашингтоне, — что это произойдет в ближайшие недели. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230419/razvedka-1866244549.html

https://ria.ru/20230418/kherson-1866143798.html

россия

запорожская область

азовское море

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Артиллерийский удар ВС России по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении Артиллерийский удар ВС России по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении 2023-04-20T20:52 true PT1M53S

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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, дмитрий песков, азовское море, денис шмыгаль