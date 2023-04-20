https://ria.ru/20230420/pulkovo-1866555350.html
В Пулково из самолета при рулении вытекло топливо
В Пулково из самолета при рулении вытекло топливо - РИА Новости, 20.04.2023
В Пулково из самолета при рулении вытекло топливо
Топливо начало вытекать из самолета при рулении на ВПП в аэропорту Пулково, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Нарьян-Мар, борт отстранен от... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:21
2023-04-20T11:21
2023-04-20T11:55
пулково (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
самолеты
происшествия
санкт-петербург
нарьян-мар
московская межрегиональная транспортная прокуратура
россия
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Топливо начало вытекать из самолета при рулении на ВПП в аэропорту Пулково, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Нарьян-Мар, борт отстранен от полетов, пострадавших нет, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.По данным ведомства, сообщение о течи топлива из самолета в аэропорту Пулково поступило в четверг, проводится доследственная проверка."В связи с выявлением течи топлива у воздушного судна сообщением "СПб – Нарьян-Мар" при рулении на взлетно-посадочной полосе, борт отстранен от полетов в связи с необходимостью ремонта. Пострадавших нет, ущерб не причинен", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы" (управляющая компания аэропорта), задержан был рейс авиакомпании RusLine, который должен был вылететь в 07.20. Сейчас самолет отбуксирован на стоянку, пассажиры доставлены в терминал и готовятся к вылету.Инцидентом заинтересовалась и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. По ее данным, Калужская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20230417/samolet-1865860353.html
https://ria.ru/20230420/zaderzhanie-1866534928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), самолеты, происшествия, санкт-петербург, нарьян-мар, московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия
Пулково (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Самолеты, Происшествия, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Россия
В Пулково из самолета при рулении вытекло топливо
В Пулково топливо начало вытекать из самолета при рулении на взлетно-посадочной полосе