https://ria.ru/20230420/pulkovo-1866555350.html

В Пулково из самолета при рулении вытекло топливо

В Пулково из самолета при рулении вытекло топливо - РИА Новости, 20.04.2023

В Пулково из самолета при рулении вытекло топливо

Топливо начало вытекать из самолета при рулении на ВПП в аэропорту Пулково, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Нарьян-Мар, борт отстранен от... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:21

2023-04-20T11:21

2023-04-20T11:55

пулково (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

самолеты

происшествия

санкт-петербург

нарьян-мар

московская межрегиональная транспортная прокуратура

россия

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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Топливо начало вытекать из самолета при рулении на ВПП в аэропорту Пулково, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Нарьян-Мар, борт отстранен от полетов, пострадавших нет, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.По данным ведомства, сообщение о течи топлива из самолета в аэропорту Пулково поступило в четверг, проводится доследственная проверка."В связи с выявлением течи топлива у воздушного судна сообщением "СПб – Нарьян-Мар" при рулении на взлетно-посадочной полосе, борт отстранен от полетов в связи с необходимостью ремонта. Пострадавших нет, ущерб не причинен", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы" (управляющая компания аэропорта), задержан был рейс авиакомпании RusLine, который должен был вылететь в 07.20. Сейчас самолет отбуксирован на стоянку, пассажиры доставлены в терминал и готовятся к вылету.Инцидентом заинтересовалась и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. По ее данным, Калужская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20230417/samolet-1865860353.html

https://ria.ru/20230420/zaderzhanie-1866534928.html

санкт-петербург

нарьян-мар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), самолеты, происшествия, санкт-петербург, нарьян-мар, московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия