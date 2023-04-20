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Минобороны России заявило о завершении проверки Тихоокеанского флота

Минобороны России заявило о завершении проверки Тихоокеанского флота - РИА Новости, 20.04.2023

Минобороны России заявило о завершении проверки Тихоокеанского флота

Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена, она подтвердила высокую готовность войск и сил к отражению агрессии вероятного противника с океанских и... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:07

2023-04-20T19:07

2023-04-20T19:24

безопасность

россия

тихоокеанский флот вмф россии

тихий океан

охотское море

владимир путин

воздушно-космические силы россии

общество

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена, она подтвердила высокую готовность войск и сил к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, сообщили в четверг в Минобороны России."Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены", - сказали в министерстве.Там уточнили, что "в ходе проверки, проходившей под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, подтверждены высокие показатели боевой готовности органов военного управления, войск и сил ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений"."В настоящее время привлекаемые к внезапной проверке войска (силы) Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации", - также говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что в ходе проверки экипажи боевых кораблей ТОФ в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова провели учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок. Были выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.Многоцелевые подлодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" во взаимодействии с дальней авиацией ВКС и морской авиации флота отработали действия по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана – южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин.Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС выполнили полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника.Внезапная проверка ТОФ проводилась с 14 апреля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Всего в ней приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.Целями проверки являлись оценка состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению, наращивание способности Вооруженных Сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

https://ria.ru/20230419/shoygu-1866348638.html

россия

тихий океан

охотское море

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безопасность, россия, тихоокеанский флот вмф россии, тихий океан, охотское море, владимир путин, воздушно-космические силы россии, общество