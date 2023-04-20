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Минобороны России заявило о завершении проверки Тихоокеанского флота - РИА Новости, 20.04.2023
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19:07 20.04.2023 (обновлено: 19:24 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/proverka-1866730469.html
Минобороны России заявило о завершении проверки Тихоокеанского флота
Минобороны России заявило о завершении проверки Тихоокеанского флота - РИА Новости, 20.04.2023
Минобороны России заявило о завершении проверки Тихоокеанского флота
Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена, она подтвердила высокую готовность войск и сил к отражению агрессии вероятного противника с океанских и... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:07
2023-04-20T19:24
безопасность
россия
тихоокеанский флот вмф россии
тихий океан
охотское море
владимир путин
воздушно-космические силы россии
общество
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена, она подтвердила высокую готовность войск и сил к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, сообщили в четверг в Минобороны России."Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены", - сказали в министерстве.Там уточнили, что "в ходе проверки, проходившей под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, подтверждены высокие показатели боевой готовности органов военного управления, войск и сил ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений"."В настоящее время привлекаемые к внезапной проверке войска (силы) Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации", - также говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что в ходе проверки экипажи боевых кораблей ТОФ в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова провели учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок. Были выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.Многоцелевые подлодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" во взаимодействии с дальней авиацией ВКС и морской авиации флота отработали действия по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана – южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин.Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС выполнили полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника.Внезапная проверка ТОФ проводилась с 14 апреля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Всего в ней приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.Целями проверки являлись оценка состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению, наращивание способности Вооруженных Сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
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безопасность, россия, тихоокеанский флот вмф россии, тихий океан, охотское море, владимир путин, воздушно-космические силы россии, общество
Безопасность, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Тихий океан, Охотское море, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Общество
Минобороны России заявило о завершении проверки Тихоокеанского флота

Минобороны России заявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли Тихоокеанского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена, она подтвердила высокую готовность войск и сил к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены", - сказали в министерстве.
Там уточнили, что "в ходе проверки, проходившей под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, подтверждены высокие показатели боевой готовности органов военного управления, войск и сил ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений".
"В настоящее время привлекаемые к внезапной проверке войска (силы) Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации", - также говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в ходе проверки экипажи боевых кораблей ТОФ в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова провели учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок. Были выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.
Многоцелевые подлодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" во взаимодействии с дальней авиацией ВКС и морской авиации флота отработали действия по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана – южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин.
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС выполнили полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника.
Внезапная проверка ТОФ проводилась с 14 апреля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Всего в ней приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.
Целями проверки являлись оценка состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению, наращивание способности Вооруженных Сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
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БезопасностьРоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииТихий океанОхотское мореВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииОбщество
 
 
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