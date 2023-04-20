https://ria.ru/20230420/protivostoyanie-1866501318.html
"Не знаем, что делать": в США забили тревогу из-за противостояния с Россией
"Не знаем, что делать": в США забили тревогу из-за противостояния с Россией - РИА Новости, 20.04.2023
"Не знаем, что делать": в США забили тревогу из-за противостояния с Россией
Решение США противостоять России и Китаю осложняется наличием ядерного оружия у Москвы и Пекина, написали обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T04:00
2023-04-20T04:00
2023-04-20T04:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Решение США противостоять России и Китаю осложняется наличием ядерного оружия у Москвы и Пекина, написали обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.По мнению американских журналистов, Китай "намеревается расширить свой ядерный потенциал", изменив тем самым баланс сил на международной арене."На Капитолийском холме идет дискуссия о том, требует ли грядущее расширение китайского арсенала совершенно нового подхода. Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам", — говорится в статье.Обозреватели уточнили, что не все в США разделяют такое предложение, многие называют это "чрезмерной реакцией"."Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие", — заявил профессор Гарварда Мэтью Банн.Во вторник руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетике Джилл Хруби заявил, что Штаты очень бы хотели провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.
https://ria.ru/20230405/voyna-1863061794.html
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РИА Новости
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в мире, сша, китай, россия, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Россия, Министерство обороны США
"Не знаем, что делать": в США забили тревогу из-за противостояния с Россией
NYT: США не знают, как противостоять России и Китаю, у которых есть ядерное оружие
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Решение США противостоять России и Китаю осложняется наличием ядерного оружия у Москвы и Пекина, написали обозреватели New York Times
Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.
«
"Мы не знаем, что делать", — рассказал им бывший сотрудник Пентагона Генри Сокольский.
По мнению американских журналистов, Китай "намеревается расширить свой ядерный потенциал", изменив тем самым баланс сил на международной арене.
"На Капитолийском холме идет дискуссия о том, требует ли грядущее расширение китайского арсенала совершенно нового подхода. Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам", — говорится в статье.
"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны
Обозреватели уточнили, что не все в США разделяют такое предложение, многие называют это "чрезмерной реакцией".
"Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие", — заявил профессор Гарварда Мэтью Банн.
Во вторник руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетике Джилл Хруби заявил, что Штаты очень бы хотели провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине
может привести к ядерной войне.
В США испугались бездействия Байдена перед лицом Третьей мировой