https://ria.ru/20230420/protivostoyanie-1866501318.html

"Не знаем, что делать": в США забили тревогу из-за противостояния с Россией

"Не знаем, что делать": в США забили тревогу из-за противостояния с Россией - РИА Новости, 20.04.2023

"Не знаем, что делать": в США забили тревогу из-за противостояния с Россией

Решение США противостоять России и Китаю осложняется наличием ядерного оружия у Москвы и Пекина, написали обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T04:00

2023-04-20T04:00

2023-04-20T04:00

в мире

сша

китай

россия

министерство обороны сша

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Решение США противостоять России и Китаю осложняется наличием ядерного оружия у Москвы и Пекина, написали обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.По мнению американских журналистов, Китай "намеревается расширить свой ядерный потенциал", изменив тем самым баланс сил на международной арене."На Капитолийском холме идет дискуссия о том, требует ли грядущее расширение китайского арсенала совершенно нового подхода. Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам", — говорится в статье.Обозреватели уточнили, что не все в США разделяют такое предложение, многие называют это "чрезмерной реакцией"."Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие", — заявил профессор Гарварда Мэтью Банн.Во вторник руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетике Джилл Хруби заявил, что Штаты очень бы хотели провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.

https://ria.ru/20230405/voyna-1863061794.html

https://ria.ru/20230414/bayden-1865481317.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай, россия, министерство обороны сша