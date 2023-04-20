https://ria.ru/20230420/protest-1866652438.html

В Париже продолжаются протесты после захвата здания биржи Euronext

В Париже продолжаются протесты после захвата здания биржи Euronext - РИА Новости, 20.04.2023

В Париже продолжаются протесты после захвата здания биржи Euronext

Железнодорожники и профсоюзные деятели продолжают протестовать против реформы пенсий у Большой арки Дефанс на севере Парижа после того, как они устроили акцию в РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:47

2023-04-20T15:47

2023-04-20T16:05

в мире

франция

париж

элизабет борн

солидарность

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Железнодорожники и профсоюзные деятели продолжают протестовать против реформы пенсий у Большой арки Дефанс на севере Парижа после того, как они устроили акцию в здании биржи Euronext, передает корреспондент РИА Новости. Около сотни манифестантов переместились на ступени Большой арки Дефанс, где растянули плакат "Нет пенсионной реформе". Они жгут фаеры и поют песню сторонников движения "желтые жилеты", ставшую еще более популярной в ходе протестов против пенсионной реформы: "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!". Акция устроена по призыву профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Солидарность" (Solidaires). Она проходит на фоне забастовки сотрудников Национальной компании железных дорог (SNCF) против пенсионной реформы, которую профсоюзы окрестили "днем гнева железнодорожников". Из-за забастовки во Франции частично нарушено движение поездов. Ранее протестующие устроили очередную "акцию-сюрприз", которые они уже три недели подряд проводят в зданиях, принадлежащим крупным корпорациям и финансовым институтам. Они заняли здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс, где жгли фаеры и скандировали "Макрона в отставку!". На прошлой неделе более сотни железнодорожников и профсоюзных деятелей прибыли к зданию французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton). Активистам удалось проникнуть внутрь. Там они развернули растяжку со словами "Реформу в мусор, мы не сдадимся!" и начали скандировать лозунг "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!" и жечь фаеры. Неделей ранее активисты заняли здание крупнейшей международной инвестиционной компании Black Rock в Париже. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49,3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html

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Файеры, плакаты и лозунги: протестующие против пенсионной реформы у арки Дефанс Файеры, плакаты и лозунги: протестующие против пенсионной реформы у арки Дефанс 2023-04-20T15:47 true PT0M14S

Протестующие против пенсионной реформы заняли здание биржи Euronext. Кадры из Парижа Протестующие против пенсионной реформы заняли здание биржи Euronext. Кадры из Парижа 2023-04-20T15:47 true PT0M20S

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в мире, франция, париж, элизабет борн, солидарность, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы