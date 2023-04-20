https://ria.ru/20230420/protest-1866652438.html
В Париже продолжаются протесты после захвата здания биржи Euronext
В Париже продолжаются протесты после захвата здания биржи Euronext - РИА Новости, 20.04.2023
В Париже продолжаются протесты после захвата здания биржи Euronext
Железнодорожники и профсоюзные деятели продолжают протестовать против реформы пенсий у Большой арки Дефанс на севере Парижа после того, как они устроили акцию в РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:47
2023-04-20T15:47
2023-04-20T16:05
в мире
франция
париж
элизабет борн
солидарность
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866657724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_056cc430aaa65c103e22d77673c9c21e.jpg
ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Железнодорожники и профсоюзные деятели продолжают протестовать против реформы пенсий у Большой арки Дефанс на севере Парижа после того, как они устроили акцию в здании биржи Euronext, передает корреспондент РИА Новости. Около сотни манифестантов переместились на ступени Большой арки Дефанс, где растянули плакат "Нет пенсионной реформе". Они жгут фаеры и поют песню сторонников движения "желтые жилеты", ставшую еще более популярной в ходе протестов против пенсионной реформы: "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!". Акция устроена по призыву профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Солидарность" (Solidaires). Она проходит на фоне забастовки сотрудников Национальной компании железных дорог (SNCF) против пенсионной реформы, которую профсоюзы окрестили "днем гнева железнодорожников". Из-за забастовки во Франции частично нарушено движение поездов. Ранее протестующие устроили очередную "акцию-сюрприз", которые они уже три недели подряд проводят в зданиях, принадлежащим крупным корпорациям и финансовым институтам. Они заняли здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс, где жгли фаеры и скандировали "Макрона в отставку!". На прошлой неделе более сотни железнодорожников и профсоюзных деятелей прибыли к зданию французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton). Активистам удалось проникнуть внутрь. Там они развернули растяжку со словами "Реформу в мусор, мы не сдадимся!" и начали скандировать лозунг "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!" и жечь фаеры. Неделей ранее активисты заняли здание крупнейшей международной инвестиционной компании Black Rock в Париже. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49,3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.
https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html
https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Файеры, плакаты и лозунги: протестующие против пенсионной реформы у арки Дефанс
Файеры, плакаты и лозунги: протестующие против пенсионной реформы у арки Дефанс
2023-04-20T15:47
true
PT0M14S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866657724_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_83f98a0221e412c80ee4e575ab80be54.jpg
Протестующие против пенсионной реформы заняли здание биржи Euronext. Кадры из Парижа
Протестующие против пенсионной реформы заняли здание биржи Euronext. Кадры из Парижа
2023-04-20T15:47
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, элизабет борн, солидарность, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн, Солидарность, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
В Париже продолжаются протесты после захвата здания биржи Euronext
На севере Парижа железнодорожники продолжают протестовать против пенсионной реформы
ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Железнодорожники и профсоюзные деятели продолжают протестовать против реформы пенсий у Большой арки Дефанс на севере Парижа после того, как они устроили акцию в здании биржи Euronext, передает корреспондент РИА Новости.
Около сотни манифестантов переместились на ступени Большой арки Дефанс, где растянули плакат "Нет пенсионной реформе". Они жгут фаеры и поют песню сторонников движения "желтые жилеты", ставшую еще более популярной в ходе протестов против пенсионной реформы: "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!".
Акция устроена по призыву профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Солидарность
" (Solidaires). Она проходит на фоне забастовки сотрудников Национальной компании железных дорог (SNCF) против пенсионной реформы, которую профсоюзы окрестили "днем гнева железнодорожников". Из-за забастовки во Франции
частично нарушено движение поездов.
Ранее протестующие устроили очередную "акцию-сюрприз", которые они уже три недели подряд проводят в зданиях, принадлежащим крупным корпорациям и финансовым институтам. Они заняли здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс, где жгли фаеры и скандировали "Макрона в отставку!".
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
На прошлой неделе более сотни железнодорожников и профсоюзных деятелей прибыли к зданию французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton). Активистам удалось проникнуть внутрь. Там они развернули растяжку со словами "Реформу в мусор, мы не сдадимся!" и начали скандировать лозунг "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!" и жечь фаеры. Неделей ранее активисты заняли здание крупнейшей международной инвестиционной компании Black Rock в Париже.
Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
16 марта воспользовалась статьей 49,3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом