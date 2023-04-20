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Евродепутат обвинил Запад в упоминании темы эвакуации детей для пропаганды - РИА Новости, 20.04.2023
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19:01 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/propaganda-1866728583.html
Евродепутат обвинил Запад в упоминании темы эвакуации детей для пропаганды
Евродепутат обвинил Запад в упоминании темы эвакуации детей для пропаганды - РИА Новости, 20.04.2023
Евродепутат обвинил Запад в упоминании темы эвакуации детей для пропаганды
Использование западными странами слова "депортация" в отношении эвакуированных Россией из зоны конфликта на Украине детей является средством пропаганды, заявил... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:01
2023-04-20T19:01
в мире
украина
россия
москва
тьерри мариани
мария львова-белова
европарламент
владимир путин
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ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Использование западными странами слова "депортация" в отношении эвакуированных Россией из зоны конфликта на Украине детей является средством пропаганды, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в Twitter. "Депортация детей": выбор слов не невинен. Когда мы слышим их, сразу вспоминаем о депортации детей режимом нацистов. Если мы просто скажем "эвакуация" - это будет гораздо менее шокирующим. Но для пропаганды во время войны выбор слов имеет огромное значение", - заявил евродепутат на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге по вопросу "депортированных" украинских детей, отрывок из которого опубликован в его аккаунте в Twitter. Он отметил, что ЕС мог быть организовать конференцию по миру на Украине, если он хочет способствовать скорейшему возвращению эвакуированных из зоны боевых действий детей. "Россия начала репатриировать этих детей в случаях, когда их семьи точно идентифицированы. Если мы хотим, чтобы они вернулись быстрее, организуем конференцию по миру на Украине, это лучшее средство", - сказал Мариани. Ранее в марте 2023 досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям". Она также заявляла, что 15 детей, эвакуированных ранее в Россию, воссоединили с родственниками с Украины. По ее словам, на сегодняшний момент 380 детей находятся в семьях в 19 регионах РФ. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями, и, если найдутся законные представители, тут же будет сделано все для того, чтобы воссоединить эти семьи. Львова-Белова также отметила, что Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но "ни одного официального обращения не поступило". В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230418/sevpotoki-1866169576.html
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в мире, украина, россия, москва, тьерри мариани, мария львова-белова, европарламент, владимир путин, международный уголовный суд
В мире, Украина, Россия, Москва, Тьерри Мариани, Мария Львова-Белова, Европарламент, Владимир Путин, Международный уголовный суд
Евродепутат обвинил Запад в упоминании темы эвакуации детей для пропаганды

Евродепутат обвинил Запад в использовании темы эвакуации детей с Украины для пропаганды

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению
Автобус с табличками Эвакуация и Дети у пункта оказания помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Использование западными странами слова "депортация" в отношении эвакуированных Россией из зоны конфликта на Украине детей является средством пропаганды, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в Twitter.
"Депортация детей": выбор слов не невинен. Когда мы слышим их, сразу вспоминаем о депортации детей режимом нацистов. Если мы просто скажем "эвакуация" - это будет гораздо менее шокирующим. Но для пропаганды во время войны выбор слов имеет огромное значение", - заявил евродепутат на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге по вопросу "депортированных" украинских детей, отрывок из которого опубликован в его аккаунте в Twitter.
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Он отметил, что ЕС мог быть организовать конференцию по миру на Украине, если он хочет способствовать скорейшему возвращению эвакуированных из зоны боевых действий детей. "Россия начала репатриировать этих детей в случаях, когда их семьи точно идентифицированы. Если мы хотим, чтобы они вернулись быстрее, организуем конференцию по миру на Украине, это лучшее средство", - сказал Мариани.
Ранее в марте 2023 досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям". Она также заявляла, что 15 детей, эвакуированных ранее в Россию, воссоединили с родственниками с Украины. По ее словам, на сегодняшний момент 380 детей находятся в семьях в 19 регионах РФ. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями, и, если найдутся законные представители, тут же будет сделано все для того, чтобы воссоединить эти семьи. Львова-Белова также отметила, что Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но "ни одного официального обращения не поступило".
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреУкраинаРоссияМоскваТьерри МарианиМария Львова-БеловаЕвропарламентВладимир ПутинМеждународный уголовный суд
 
 
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