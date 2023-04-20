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Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 20.04.2023
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09:30 20.04.2023 (обновлено: 09:40 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/programma-1866524287.html
Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин
Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 20.04.2023
Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин
Программа социально-экономического развития новых регионов рассчитана на три года и с перспективой до 2030 года, документ планируется утвердить в пятницу,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:30
2023-04-20T09:40
марат хуснуллин
экономика
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Программа социально-экономического развития новых регионов рассчитана на три года и с перспективой до 2030 года, документ планируется утвердить в пятницу, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Накануне Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что программа социально-экономического развития новых регионов полностью согласована и готова."Я думаю, что в пятницу правительством она (программа - ред.) уже окончательно будет утверждена. Это стратегическое развитие новых регионов на три года, с перспективой до 2030 года", - сказал Хуснуллин на совместном заседании коллегии Минстроя и президиума правкомиссии по региональному развитию.
https://realty.ria.ru/20230420/khusnullin-1866520587.html
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марат хуснуллин, экономика, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия
Марат Хуснуллин, Экономика, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Россия
Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин

Хуснуллин заявил, что программу развития новых регионов до 2030 года утвердят в пятницу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Программа социально-экономического развития новых регионов рассчитана на три года и с перспективой до 2030 года, документ планируется утвердить в пятницу, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Накануне Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что программа социально-экономического развития новых регионов полностью согласована и готова.
"Я думаю, что в пятницу правительством она (программа - ред.) уже окончательно будет утверждена. Это стратегическое развитие новых регионов на три года, с перспективой до 2030 года", - сказал Хуснуллин на совместном заседании коллегии Минстроя и президиума правкомиссии по региональному развитию.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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