https://ria.ru/20230420/programma-1866524287.html
Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин
Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 20.04.2023
Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин
Программа социально-экономического развития новых регионов рассчитана на три года и с перспективой до 2030 года, документ планируется утвердить в пятницу,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:30
2023-04-20T09:30
2023-04-20T09:40
марат хуснуллин
экономика
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Программа социально-экономического развития новых регионов рассчитана на три года и с перспективой до 2030 года, документ планируется утвердить в пятницу, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Накануне Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что программа социально-экономического развития новых регионов полностью согласована и готова."Я думаю, что в пятницу правительством она (программа - ред.) уже окончательно будет утверждена. Это стратегическое развитие новых регионов на три года, с перспективой до 2030 года", - сказал Хуснуллин на совместном заседании коллегии Минстроя и президиума правкомиссии по региональному развитию.
https://realty.ria.ru/20230420/khusnullin-1866520587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, экономика, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия
Марат Хуснуллин, Экономика, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Россия
Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин
Хуснуллин заявил, что программу развития новых регионов до 2030 года утвердят в пятницу