https://ria.ru/20230420/programma-1866524287.html

Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин

Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 20.04.2023

Программу развития новых регионов утвердят в пятницу, заявил Хуснуллин

Программа социально-экономического развития новых регионов рассчитана на три года и с перспективой до 2030 года, документ планируется утвердить в пятницу,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:30

2023-04-20T09:30

2023-04-20T09:40

марат хуснуллин

экономика

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Программа социально-экономического развития новых регионов рассчитана на три года и с перспективой до 2030 года, документ планируется утвердить в пятницу, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Накануне Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что программа социально-экономического развития новых регионов полностью согласована и готова."Я думаю, что в пятницу правительством она (программа - ред.) уже окончательно будет утверждена. Это стратегическое развитие новых регионов на три года, с перспективой до 2030 года", - сказал Хуснуллин на совместном заседании коллегии Минстроя и президиума правкомиссии по региональному развитию.

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

марат хуснуллин, экономика, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия