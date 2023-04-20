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Школьникам расскажут, как выбрать профессию мечты
Школьникам расскажут, как выбрать профессию мечты - РИА Новости, 20.04.2023
Школьникам расскажут, как выбрать профессию мечты
Российским школьникам на открытом уроке в четверг расскажут, как выбрать профессию мечты, открытый урок будет посвящен Дню труда и 135-летию со дня рождения... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:17
2023-04-20T11:17
2023-04-20T11:17
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российским школьникам на открытом уроке в четверг расскажут, как выбрать профессию мечты, открытый урок будет посвящен Дню труда и 135-летию со дня рождения педагога и писателя Антона Макаренко, сообщила пресс-служба Института изучения детства, семьи и воспитания. "20 апреля 2023 года в 12:00 (мск) состоится Всероссийский открытый урок, посвященный Дню труда, а также 135-летию со дня рождения Антона Макаренко. Школьники узнают о том, как советский педагог и писатель привил концепцию созидательного труда в коллективе своим ученикам... Многие школьники задаются вопросом, как выбрать профессию, которая будет вдохновлять. Ответит на него Екатерина Долгих, эксперт по профориентации, специалист центра методического обеспечения Института воспитания. Она также объяснит, как несовершеннолетним выбрать работу и на что обратить внимание", - говорится в сообщении. Добавляется, что ведущая урока София Хоменко посетит субботник, проходящий на ВДНХ, где на собственном примере покажет, как важно сохранять природные ресурсы, за которые человечество несёт ответственность. "О том, как легко определиться с будущей специальностью, зрители узнают от Лилии Зиборовой, куратора проекта "Билет в будущее". В эфире она представит проекты по профориентации, участниками которых стали школьники с 6 по 11 классы. Они поделятся своим опытом выбора профессии", - добавили в пресс-службе. Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование".
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общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российским школьникам на открытом уроке в четверг расскажут, как выбрать профессию мечты, открытый урок будет посвящен Дню труда и 135-летию со дня рождения педагога и писателя Антона Макаренко, сообщила пресс-служба Института изучения детства, семьи и воспитания.
"20 апреля 2023 года в 12:00 (мск) состоится Всероссийский открытый урок, посвященный Дню труда, а также 135-летию со дня рождения Антона Макаренко. Школьники узнают о том, как советский педагог и писатель привил концепцию созидательного труда в коллективе своим ученикам... Многие школьники задаются вопросом, как выбрать профессию, которая будет вдохновлять. Ответит на него Екатерина Долгих, эксперт по профориентации, специалист центра методического обеспечения Института воспитания. Она также объяснит, как несовершеннолетним выбрать работу и на что обратить внимание", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ведущая урока София Хоменко посетит субботник, проходящий на ВДНХ, где на собственном примере покажет, как важно сохранять природные ресурсы, за которые человечество несёт ответственность.
"О том, как легко определиться с будущей специальностью, зрители узнают от Лилии Зиборовой, куратора проекта "Билет в будущее". В эфире она представит проекты по профориентации, участниками которых стали школьники с 6 по 11 классы. Они поделятся своим опытом выбора профессии", - добавили в пресс-службе.
Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование".