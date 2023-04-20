Рейтинг@Mail.ru
Школьникам расскажут, как выбрать профессию мечты - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:17 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/professiya-1866553776.html
Школьникам расскажут, как выбрать профессию мечты
Школьникам расскажут, как выбрать профессию мечты - РИА Новости, 20.04.2023
Школьникам расскажут, как выбрать профессию мечты
Российским школьникам на открытом уроке в четверг расскажут, как выбрать профессию мечты, открытый урок будет посвящен Дню труда и 135-летию со дня рождения... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:17
2023-04-20T11:17
год педагога и наставника
общество
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864832759_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5cd28e9dab3a18f12da29c1f1ae9118f.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российским школьникам на открытом уроке в четверг расскажут, как выбрать профессию мечты, открытый урок будет посвящен Дню труда и 135-летию со дня рождения педагога и писателя Антона Макаренко, сообщила пресс-служба Института изучения детства, семьи и воспитания. "20 апреля 2023 года в 12:00 (мск) состоится Всероссийский открытый урок, посвященный Дню труда, а также 135-летию со дня рождения Антона Макаренко. Школьники узнают о том, как советский педагог и писатель привил концепцию созидательного труда в коллективе своим ученикам... Многие школьники задаются вопросом, как выбрать профессию, которая будет вдохновлять. Ответит на него Екатерина Долгих, эксперт по профориентации, специалист центра методического обеспечения Института воспитания. Она также объяснит, как несовершеннолетним выбрать работу и на что обратить внимание", - говорится в сообщении. Добавляется, что ведущая урока София Хоменко посетит субботник, проходящий на ВДНХ, где на собственном примере покажет, как важно сохранять природные ресурсы, за которые человечество несёт ответственность. "О том, как легко определиться с будущей специальностью, зрители узнают от Лилии Зиборовой, куратора проекта "Билет в будущее". В эфире она представит проекты по профориентации, участниками которых стали школьники с 6 по 11 классы. Они поделятся своим опытом выбора профессии", - добавили в пресс-службе. Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864832759_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3ee2c249143ac906261091961045fab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Школьникам расскажут, как выбрать профессию мечты

© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. ГерценаСтуденты Герценовского университета
Студенты Герценовского университета
© Управление по связям с общественностью РГПУ им. А. И. Герцена
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российским школьникам на открытом уроке в четверг расскажут, как выбрать профессию мечты, открытый урок будет посвящен Дню труда и 135-летию со дня рождения педагога и писателя Антона Макаренко, сообщила пресс-служба Института изучения детства, семьи и воспитания.
"20 апреля 2023 года в 12:00 (мск) состоится Всероссийский открытый урок, посвященный Дню труда, а также 135-летию со дня рождения Антона Макаренко. Школьники узнают о том, как советский педагог и писатель привил концепцию созидательного труда в коллективе своим ученикам... Многие школьники задаются вопросом, как выбрать профессию, которая будет вдохновлять. Ответит на него Екатерина Долгих, эксперт по профориентации, специалист центра методического обеспечения Института воспитания. Она также объяснит, как несовершеннолетним выбрать работу и на что обратить внимание", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ведущая урока София Хоменко посетит субботник, проходящий на ВДНХ, где на собственном примере покажет, как важно сохранять природные ресурсы, за которые человечество несёт ответственность.
"О том, как легко определиться с будущей специальностью, зрители узнают от Лилии Зиборовой, куратора проекта "Билет в будущее". В эфире она представит проекты по профориентации, участниками которых стали школьники с 6 по 11 классы. Они поделятся своим опытом выбора профессии", - добавили в пресс-службе.
Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование".
 
Год педагога и наставникаОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала