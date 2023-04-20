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Полиция нашла подростков, избивших 11-летнюю девочку в Приморье - РИА Новости, 20.04.2023
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10:54 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/primore-1866543683.html
Полиция нашла подростков, избивших 11-летнюю девочку в Приморье
Полиция нашла подростков, избивших 11-летнюю девочку в Приморье - РИА Новости, 20.04.2023
Полиция нашла подростков, избивших 11-летнюю девочку в Приморье
Полицейские установили личности подростков, избивших 11-летнюю девочку в поселке Липовцы в Приморском крае, родителей могут привлечь к ответственности, сообщили РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:54
2023-04-20T10:54
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Полицейские установили личности подростков, избивших 11-летнюю девочку в поселке Липовцы в Приморском крае, родителей могут привлечь к ответственности, сообщили в УМВД по региону. Ранее в соцсетях появилась беззвучное видео избиения ребенка в окружении толпы. Стоявшие рядом дети якобы подначивали обидчицу. В сообщении, к которому был прикреплен ролик, утверждалось, что действие происходит в поселке Липовцы. В прокуратуре края рассказали РИА Новости, что в поселке произошел конфликт между 11-летней девочкой и группой подростков во главе с 13-летней девочкой. Школьница помладше получила травмы и лечится на дому. Взрослых теперь могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Собранная информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230412/izbienie-1864830078.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
Полиция нашла подростков, избивших 11-летнюю девочку в Приморье

Полицейские установили личности подростков, избивших 11-летнюю девочку в поселке Липовцы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Полицейские установили личности подростков, избивших 11-летнюю девочку в поселке Липовцы в Приморском крае, родителей могут привлечь к ответственности, сообщили в УМВД по региону.
Ранее в соцсетях появилась беззвучное видео избиения ребенка в окружении толпы. Стоявшие рядом дети якобы подначивали обидчицу. В сообщении, к которому был прикреплен ролик, утверждалось, что действие происходит в поселке Липовцы. В прокуратуре края рассказали РИА Новости, что в поселке произошел конфликт между 11-летней девочкой и группой подростков во главе с 13-летней девочкой. Школьница помладше получила травмы и лечится на дому.
«
"Личности всех участников происшествия установлены. Семьи несовершеннолетних, а также сами подростки на учете в ОМВД России по Октябрьскому округу ранее не состояли", - рассказали в пресс-службе краевого УМВД.
Взрослых теперь могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Собранная информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних.
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