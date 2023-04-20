https://ria.ru/20230420/primore-1866543683.html

Полиция нашла подростков, избивших 11-летнюю девочку в Приморье

Полиция нашла подростков, избивших 11-летнюю девочку в Приморье - РИА Новости, 20.04.2023

Полиция нашла подростков, избивших 11-летнюю девочку в Приморье

Полицейские установили личности подростков, избивших 11-летнюю девочку в поселке Липовцы в Приморском крае, родителей могут привлечь к ответственности, сообщили РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:54

2023-04-20T10:54

2023-04-20T10:54

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Полицейские установили личности подростков, избивших 11-летнюю девочку в поселке Липовцы в Приморском крае, родителей могут привлечь к ответственности, сообщили в УМВД по региону. Ранее в соцсетях появилась беззвучное видео избиения ребенка в окружении толпы. Стоявшие рядом дети якобы подначивали обидчицу. В сообщении, к которому был прикреплен ролик, утверждалось, что действие происходит в поселке Липовцы. В прокуратуре края рассказали РИА Новости, что в поселке произошел конфликт между 11-летней девочкой и группой подростков во главе с 13-летней девочкой. Школьница помладше получила травмы и лечится на дому. Взрослых теперь могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Собранная информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230412/izbienie-1864830078.html

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приморский край

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происшествия, россия, приморский край