https://ria.ru/20230420/prigovor-1866558681.html

Из каждых 300 приговоров в России в 2022 году лишь один был оправдательным

Из каждых 300 приговоров в России в 2022 году лишь один был оправдательным - РИА Новости, 20.04.2023

Из каждых 300 приговоров в России в 2022 году лишь один был оправдательным

Число оправдательных приговоров в России за прошлый год составило 0,33%, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:28

2023-04-20T11:28

2023-04-20T12:02

общество

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число оправдательных приговоров в России за прошлый год составило 0,33%, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ. Всего за прошлый год было осуждено 614 726 человек, а оправдано - 2062 подсудимых. Почти четверть оправданных относятся к делам частного обвинения, когда в суд обращаются простые граждане, а не дело передает прокурор. Это побои, клевета, нанесение легкого вреда здоровью. Дела еще почти тысячи человек прекратили по реабилитирующим основаниям (отсутствие события или состава преступления), еще почти 160 тысяч - по нереабилитирующим (истечение срока давности, амнистии, примирение с потерпевшими). Данные с менее чем 1% оправдательных приговоров и значительной долей прекращенных дел держатся в России из года в год. Так, в 2021-м было осуждено 601 148 человек, оправдано 2190 (0,36%). Как указано в данных департамента, всего за год 8,5 тысяч человек отправились на принудительное лечение. Пожизненное лишение свободы назначили 58 осужденным. Из всех осужденных суды более 182 тысяч человек отправили в колонии (в том числе 2,6 тысячинесовершеннолетних преступников), 160 тысячам назначили условные сроки (в том числе 5,5 тысячам несовершеннолетних), штрафы как основное наказание получили 78 тысяч человек. Значительная часть преступников были безработными (370 тысяч), многие пошли на преступление в состоянии алкогольного опьянения (141 тысяча). Число женщин среди осужденных составляет 90 тысяч.

https://ria.ru/20230329/pornografiya-1861417098.html

https://ria.ru/20230321/dezertir-1859402388.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, верховный суд рф