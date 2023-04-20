Рейтинг@Mail.ru
Из каждых 300 приговоров в России в 2022 году лишь один был оправдательным - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 20.04.2023 (обновлено: 12:02 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/prigovor-1866558681.html
Из каждых 300 приговоров в России в 2022 году лишь один был оправдательным
Из каждых 300 приговоров в России в 2022 году лишь один был оправдательным - РИА Новости, 20.04.2023
Из каждых 300 приговоров в России в 2022 году лишь один был оправдательным
Число оправдательных приговоров в России за прошлый год составило 0,33%, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:28
2023-04-20T12:02
общество
россия
верховный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число оправдательных приговоров в России за прошлый год составило 0,33%, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ. Всего за прошлый год было осуждено 614 726 человек, а оправдано - 2062 подсудимых. Почти четверть оправданных относятся к делам частного обвинения, когда в суд обращаются простые граждане, а не дело передает прокурор. Это побои, клевета, нанесение легкого вреда здоровью. Дела еще почти тысячи человек прекратили по реабилитирующим основаниям (отсутствие события или состава преступления), еще почти 160 тысяч - по нереабилитирующим (истечение срока давности, амнистии, примирение с потерпевшими). Данные с менее чем 1% оправдательных приговоров и значительной долей прекращенных дел держатся в России из года в год. Так, в 2021-м было осуждено 601 148 человек, оправдано 2190 (0,36%). Как указано в данных департамента, всего за год 8,5 тысяч человек отправились на принудительное лечение. Пожизненное лишение свободы назначили 58 осужденным. Из всех осужденных суды более 182 тысяч человек отправили в колонии (в том числе 2,6 тысячинесовершеннолетних преступников), 160 тысячам назначили условные сроки (в том числе 5,5 тысячам несовершеннолетних), штрафы как основное наказание получили 78 тысяч человек. Значительная часть преступников были безработными (370 тысяч), многие пошли на преступление в состоянии алкогольного опьянения (141 тысяча). Число женщин среди осужденных составляет 90 тысяч.
https://ria.ru/20230329/pornografiya-1861417098.html
https://ria.ru/20230321/dezertir-1859402388.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, верховный суд рф
Общество, Россия, Верховный суд РФ
Из каждых 300 приговоров в России в 2022 году лишь один был оправдательным

Число оправдательных приговоров в России за 2022 год составило 0,33 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число оправдательных приговоров в России за прошлый год составило 0,33%, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Всего за прошлый год было осуждено 614 726 человек, а оправдано - 2062 подсудимых. Почти четверть оправданных относятся к делам частного обвинения, когда в суд обращаются простые граждане, а не дело передает прокурор. Это побои, клевета, нанесение легкого вреда здоровью.
Молоток в зале судебных заседаний
Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор по делу о порнографии
29 марта, 03:58
Дела еще почти тысячи человек прекратили по реабилитирующим основаниям (отсутствие события или состава преступления), еще почти 160 тысяч - по нереабилитирующим (истечение срока давности, амнистии, примирение с потерпевшими).
Данные с менее чем 1% оправдательных приговоров и значительной долей прекращенных дел держатся в России из года в год. Так, в 2021-м было осуждено 601 148 человек, оправдано 2190 (0,36%).
Как указано в данных департамента, всего за год 8,5 тысяч человек отправились на принудительное лечение. Пожизненное лишение свободы назначили 58 осужденным. Из всех осужденных суды более 182 тысяч человек отправили в колонии (в том числе 2,6 тысячинесовершеннолетних преступников), 160 тысячам назначили условные сроки (в том числе 5,5 тысячам несовершеннолетних), штрафы как основное наказание получили 78 тысяч человек.
Значительная часть преступников были безработными (370 тысяч), многие пошли на преступление в состоянии алкогольного опьянения (141 тысяча). Число женщин среди осужденных составляет 90 тысяч.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Верховный суд назвал условия для оправдания дезертиров
21 марта, 11:25
 
ОбществоРоссияВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала