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Советник Пушилина пригласил Козловского в Донбасс - РИА Новости, 20.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:43 20.04.2023 (обновлено: 22:48 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/priglashenie-1866762975.html
Советник Пушилина пригласил Козловского в Донбасс
Советник Пушилина пригласил Козловского в Донбасс - РИА Новости, 20.04.2023
Советник Пушилина пригласил Козловского в Донбасс
Советник врио руководителя ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин пригласил актера Данилу Козловского и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:43
2023-04-20T22:48
данила козловский
денис пушилин
ян гагин
общество
культура
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Советник врио руководителя ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин пригласил актера Данилу Козловского и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина посетить Донбасс, чтобы они увидели своими глазами, что на самом деле происходит в регионе. Бородин ранее направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его словам, артист уехал в США после начала спецоперации, а также высказывался против нее в соцсетях. Козловский в ответ подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Позже Козловский заявил, что распространяемая о нем информация в сети является ложной – он продолжает жить и работать в России. Артист отмечал, что продолжает выходить на сцену Малого драматического театра. "Хотелось бы положить конец всем этим спорам и возможным препираниям. Я бы, возможно, хотел пригласить господина Бородина и господина Козловского сюда, в Донбасс, чтобы они увидели своими глазами, что здесь на самом деле происходит. Возможно, чтобы они провели какую-то творческую акцию, возможно, какой-то творческий вечер со своими поклонниками. Например, провели бы какой-то творческий вечер с теми же бойцами, которые воюют сейчас с нацистами. В конце концов, привезли бы какую-то гуманитарную помощь", - сказал Гагин РИА Новости.
https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html
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данила козловский, денис пушилин, ян гагин, общество
Данила Козловский, Денис Пушилин, Ян Гагин, Общество, Культура
Советник Пушилина пригласил Козловского в Донбасс

Советник Пушилина Гагин пригласил в Донбасс Козловского и активиста Бородина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖитель Мариуполя у разрушенных зданий на улице города
Житель Мариуполя у разрушенных зданий на улице города - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель Мариуполя у разрушенных зданий на улице города. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Советник врио руководителя ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин пригласил актера Данилу Козловского и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина посетить Донбасс, чтобы они увидели своими глазами, что на самом деле происходит в регионе.
Бородин ранее направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его словам, артист уехал в США после начала спецоперации, а также высказывался против нее в соцсетях. Козловский в ответ подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Позже Козловский заявил, что распространяемая о нем информация в сети является ложной – он продолжает жить и работать в России. Артист отмечал, что продолжает выходить на сцену Малого драматического театра.
"Хотелось бы положить конец всем этим спорам и возможным препираниям. Я бы, возможно, хотел пригласить господина Бородина и господина Козловского сюда, в Донбасс, чтобы они увидели своими глазами, что здесь на самом деле происходит. Возможно, чтобы они провели какую-то творческую акцию, возможно, какой-то творческий вечер со своими поклонниками. Например, провели бы какой-то творческий вечер с теми же бойцами, которые воюют сейчас с нацистами. В конце концов, привезли бы какую-то гуманитарную помощь", - сказал Гагин РИА Новости.
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КультураДанила КозловскийДенис ПушилинЯн ГагинОбщество
 
 
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