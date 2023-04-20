https://ria.ru/20230420/priamure-1866516126.html
Главу Приамурья включили в совет местного самоуправления при президенте
Главу Приамурья включили в совет местного самоуправления при президенте - РИА Новости, 20.04.2023
Главу Приамурья включили в совет местного самоуправления при президенте
Губернатор Амурской области Василий Орлов вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (МСУ), сообщает правительство Амурской... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:42
2023-04-20T08:42
2023-04-20T08:42
амурская область
россия
политика
амурская область
василий орлов (губернатор)
владимир путин
михаил мишустин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (МСУ), сообщает правительство Амурской области. Указ подписал президент Владимир Путин. Глава государства стал председателем Совета, премьер Михаил Мишустин назначен заместителем. Совет разделен на федеральную, региональную и муниципальную части. Глава Амурской области вошел в региональную часть. Он отметил, что для него это большая честь и ответственность. "Развитие местного самоуправление в России - в приоритете, это подтверждает то, что Совет возглавил лично Президент. Власти на местах работают напрямую с людьми, точно знают, с какими проблемами сталкиваются жители, и понимают, как эти вопросы решать более эффективно. Работы много, главная задача - улучшить качество жизни амурчан", - сказал Орлов. Совет при Президенте РФ по развитию местного самоуправления - совещательный орган, созданный в целях совершенствования государственной политики в области МСУ. Его основная задача - подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления, а также обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в ходе определения и решения приоритетных задач. Первое заседание Совета в новом составе состоятся в четверг.
https://ria.ru/20230419/sovet-1866334269.html
https://ria.ru/20230414/shkoly-1865260204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, амурская область, василий орлов (губернатор), владимир путин, михаил мишустин
Амурская область, Россия, Политика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Владимир Путин, Михаил Мишустин
Главу Приамурья включили в совет местного самоуправления при президенте
Главу Приамурья Орлова включили в совет по развитию местного самоуправления при президенте
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (МСУ), сообщает правительство Амурской области.
Указ подписал президент Владимир Путин
. Глава государства стал председателем Совета, премьер Михаил Мишустин
назначен заместителем. Совет разделен на федеральную, региональную и муниципальную части. Глава Амурской области вошел в региональную часть. Он отметил, что для него это большая честь и ответственность.
Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте
"Развитие местного самоуправление в России - в приоритете, это подтверждает то, что Совет возглавил лично Президент. Власти на местах работают напрямую с людьми, точно знают, с какими проблемами сталкиваются жители, и понимают, как эти вопросы решать более эффективно. Работы много, главная задача - улучшить качество жизни амурчан", - сказал Орлов.
Совет при Президенте РФ по развитию местного самоуправления - совещательный орган, созданный в целях совершенствования государственной политики в области МСУ. Его основная задача - подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления, а также обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в ходе определения и решения приоритетных задач.
Первое заседание Совета в новом составе состоятся в четверг.
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