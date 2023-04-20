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В Санкт-Петербурге начали тестовую рассылку повесток через "Госуслуги" - РИА Новости, 20.04.2023
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14:16 20.04.2023 (обновлено: 14:17 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/povestki-1866614123.html
В Санкт-Петербурге начали тестовую рассылку повесток через "Госуслуги"
В Санкт-Петербурге начали тестовую рассылку повесток через "Госуслуги" - РИА Новости, 20.04.2023
В Санкт-Петербурге начали тестовую рассылку повесток через "Госуслуги"
Рассылка повесток через портал "Госуслуги" началась в Санкт-Петербурге в тестовом режиме, также прорабатывается возможность смс-рассылки, сообщил военный... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:16
2023-04-20T14:17
россия
вооруженные силы рф
безопасность
технологии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Рассылка повесток через портал "Госуслуги" началась в Санкт-Петербурге в тестовом режиме, также прорабатывается возможность смс-рассылки, сообщил военный комиссар города полковник Сергей Качковский. Накануне глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) сообщил РИА Новости, что электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую силу способами. "Тестово мы сейчас проводим эти мероприятия. Уже ряд граждан оповещается электронными повестками, но и бумажные повестки, которые были отправлены до призыва, также приходят гражданам", - сказал Качковский журналистам. По его словам, также прорабатывается возможность рассылки повесток через смс-оповещения, однако эта система пока не внедрена. "Формируется единая государственная система воинского учета, туда стекаются данные на граждан, которые должны стоять на воинском учете, &lt;…&gt; и оповещение будет проходить через "Госуслуги" или по месту жительства. Если не удается оповестить через "Госуслуги", тогда будем (оповещать) обычной повесткой", - добавил военный комиссар Петербурга. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты РФ по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
https://ria.ru/20230417/povestki-1865887873.html
https://ria.ru/20230412/voennoobyazannye-1864755886.html
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, технологии, санкт-петербург
Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Технологии, Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге начали тестовую рассылку повесток через "Госуслуги"

Военком Санкт-Петербурга Качковский сообщил о тестовой рассылке повесток через "Госуслуги"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге
Призывники в сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Призывники в сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Рассылка повесток через портал "Госуслуги" началась в Санкт-Петербурге в тестовом режиме, также прорабатывается возможность смс-рассылки, сообщил военный комиссар города полковник Сергей Качковский.
Накануне глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) сообщил РИА Новости, что электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую силу способами.
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17 апреля, 18:07
"Тестово мы сейчас проводим эти мероприятия. Уже ряд граждан оповещается электронными повестками, но и бумажные повестки, которые были отправлены до призыва, также приходят гражданам", - сказал Качковский журналистам. По его словам, также прорабатывается возможность рассылки повесток через смс-оповещения, однако эта система пока не внедрена.
"Формируется единая государственная система воинского учета, туда стекаются данные на граждан, которые должны стоять на воинском учете, <…> и оповещение будет проходить через "Госуслуги" или по месту жительства. Если не удается оповестить через "Госуслуги", тогда будем (оповещать) обычной повесткой", - добавил военный комиссар Петербурга.
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В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных
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На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты РФ по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
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РоссияВооруженные силы РФБезопасностьТехнологииСанкт-Петербург
 
 
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