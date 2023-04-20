https://ria.ru/20230420/povestki-1866614123.html

В Санкт-Петербурге начали тестовую рассылку повесток через "Госуслуги"

В Санкт-Петербурге начали тестовую рассылку повесток через "Госуслуги" - РИА Новости, 20.04.2023

В Санкт-Петербурге начали тестовую рассылку повесток через "Госуслуги"

Рассылка повесток через портал "Госуслуги" началась в Санкт-Петербурге в тестовом режиме, также прорабатывается возможность смс-рассылки, сообщил военный... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:16

2023-04-20T14:16

2023-04-20T14:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Рассылка повесток через портал "Госуслуги" началась в Санкт-Петербурге в тестовом режиме, также прорабатывается возможность смс-рассылки, сообщил военный комиссар города полковник Сергей Качковский. Накануне глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) сообщил РИА Новости, что электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую силу способами. "Тестово мы сейчас проводим эти мероприятия. Уже ряд граждан оповещается электронными повестками, но и бумажные повестки, которые были отправлены до призыва, также приходят гражданам", - сказал Качковский журналистам. По его словам, также прорабатывается возможность рассылки повесток через смс-оповещения, однако эта система пока не внедрена. "Формируется единая государственная система воинского учета, туда стекаются данные на граждан, которые должны стоять на воинском учете, <…> и оповещение будет проходить через "Госуслуги" или по месту жительства. Если не удается оповестить через "Госуслуги", тогда будем (оповещать) обычной повесткой", - добавил военный комиссар Петербурга. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты РФ по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

https://ria.ru/20230417/povestki-1865887873.html

https://ria.ru/20230412/voennoobyazannye-1864755886.html

https://ria.ru/20230412/povestka-1864687543.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы рф, безопасность, технологии, санкт-петербург