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Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через "Госуслуги" - РИА Новости, 20.04.2023
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14:16 20.04.2023 (обновлено: 15:57 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/povestka-1866613786.html
Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через "Госуслуги"
Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через "Госуслуги" - РИА Новости, 20.04.2023
Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через "Госуслуги"
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не подтверждает сообщения о рассылке электронных повесток в некоторых регионах через портал... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:16
2023-04-20T15:57
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
общество
владимир путин
максут шадаев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не подтверждает сообщения о рассылке электронных повесток в некоторых регионах через портал "Госуслуг", говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточнили в Минцифры, сейчас лица, подходящие под критерии призыва на срочную службу, могут получить повестку только двумя способами: лично в руки или заказным письмом с направленным через Почту России уведомлением. В первом случае оповещение должен вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации или ответственный за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы."Для направления повесток через "Госуслуги" в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта", — сообщили в министерстве, пояснив, почему их не могут вручать таким способом.На минувшей неделе президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, запустить такой реестр в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество, владимир путин, максут шадаев
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Общество, Владимир Путин, Максут Шадаев
Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через "Госуслуги"

Минцифры не подтвердило сообщения СМИ о рассылке электронных повесток через "Госуслуги"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не подтверждает сообщения о рассылке электронных повесток в некоторых регионах через портал "Госуслуг", говорится в Telegram-канале ведомства.
«

"Минцифры не подтверждает появившуюся информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через "Госуслуги", — подчеркивается в заявлении.

Как уточнили в Минцифры, сейчас лица, подходящие под критерии призыва на срочную службу, могут получить повестку только двумя способами: лично в руки или заказным письмом с направленным через Почту России уведомлением. В первом случае оповещение должен вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации или ответственный за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы.
"Для направления повесток через "Госуслуги" в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта", — сообщили в министерстве, пояснив, почему их не могут вручать таким способом.
На минувшей неделе президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, запустить такой реестр в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияОбществоВладимир ПутинМаксут Шадаев
 
 
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