Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через "Госуслуги"
Минцифры не подтвердило сообщения СМИ о рассылке электронных повесток через "Госуслуги"
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не подтверждает сообщения о рассылке электронных повесток в некоторых регионах через портал "Госуслуг", говорится в Telegram-канале ведомства.
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"Минцифры не подтверждает появившуюся информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через "Госуслуги", — подчеркивается в заявлении.
Как уточнили в Минцифры, сейчас лица, подходящие под критерии призыва на срочную службу, могут получить повестку только двумя способами: лично в руки или заказным письмом с направленным через Почту России уведомлением. В первом случае оповещение должен вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации или ответственный за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы.
"Для направления повесток через "Госуслуги" в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта", — сообщили в министерстве, пояснив, почему их не могут вручать таким способом.
На минувшей неделе президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, запустить такой реестр в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.