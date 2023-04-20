https://ria.ru/20230420/povestka-1866613786.html

Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через "Госуслуги"

Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через "Госуслуги" - РИА Новости, 20.04.2023

Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через "Госуслуги"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не подтверждает сообщения о рассылке электронных повесток в некоторых регионах через портал... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:16

2023-04-20T14:16

2023-04-20T15:57

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

общество

владимир путин

максут шадаев

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не подтверждает сообщения о рассылке электронных повесток в некоторых регионах через портал "Госуслуг", говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточнили в Минцифры, сейчас лица, подходящие под критерии призыва на срочную службу, могут получить повестку только двумя способами: лично в руки или заказным письмом с направленным через Почту России уведомлением. В первом случае оповещение должен вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации или ответственный за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы."Для направления повесток через "Госуслуги" в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта", — сообщили в министерстве, пояснив, почему их не могут вручать таким способом.На минувшей неделе президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, запустить такой реестр в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество, владимир путин, максут шадаев