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Россия находит пути поставок зерна, но вопреки ООН, заявил Лавров
Россия находит пути поставок зерна, но вопреки ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 20.04.2023
Россия находит пути поставок зерна, но вопреки ООН, заявил Лавров
Россия не понимает, как именно в ООН стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:58
2023-04-20T19:58
2023-04-20T20:11
россия
оон
сергей лавров
зерновая сделка
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Россия не понимает, как именно в ООН стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Нам на все наши напоминания, запросы отвечают, что ооновцы стараются делать максимум возможного и будут продолжать стараться, но совсем на днях будет девять месяцев как эта инициатива действует, а они все стараются. Как-то это не очень понятно", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита на Кубу.Москва находит пути постановок продовольствия и удобрений на мировые рынки, но делается это не благодаря, а вопреки инициативам ООН, также подчеркнул он."Мы находим возможности и достаточно активно направления наших продуктов и удобрений на мировые рынки. Но, повторю, всё это делается не в рамках, а вопреки инициативе генерального секретаря (ООН)",- сказал Лавров на пресс-конференции.
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РИА Новости
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россия, оон, сергей лавров, зерновая сделка
Россия, ООН, Сергей Лавров, Зерновая сделка
Россия находит пути поставок зерна, но вопреки ООН, заявил Лавров
Лавров: Россия находит пути поставок по зерновой сделке вопреки инициативам ООН