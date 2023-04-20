https://ria.ru/20230420/posol-1866678217.html
МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне
МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне - РИА Новости, 20.04.2023
МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне
МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:42
2023-04-20T16:42
2023-04-20T16:56
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ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства.Ранее на сайте посольства России в Швейцарии было опубликовано заявление, в котором выражается сожаление по поводу статьи, опубликованной Венским корреспондентом немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) по фамилии Мейнссен."В выпуске от 8 апреля этим, к большому стыду для данной "авторитетной" немецкоязычной газеты, отличился ее венский корреспондент И. Мейнссен со своей статьей о деятельности террористов в Мелитополе, изложенной в явно сочувствующем к головорезам тоне", - говорится в документе на сайте посольства.Посольство также напомнило, что подобные оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию в России. "Всегда готовы к диалогу с нашими коллегами и дадим им все необходимые комментарии", - добавила пресс-служба посольства.
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в мире, берн (кантон), швейцария, россия
В мире, Берн (кантон), Швейцария, Россия
МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне
МИД Швейцарии вызвал посла России Гармонина после публикации о журналисте NZZ Мейнссене
ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства.
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"Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии вызвал сегодня посла России в Берне в связи с публикацией посольством заявления в отношении швейцарского журналиста газеты NZZ", - сообщила пресс-служба.
Ранее на сайте посольства России в Швейцарии было опубликовано заявление, в котором выражается сожаление по поводу статьи, опубликованной Венским корреспондентом немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) по фамилии Мейнссен.
"В выпуске от 8 апреля этим, к большому стыду для данной "авторитетной" немецкоязычной газеты, отличился ее венский корреспондент И. Мейнссен со своей статьей о деятельности террористов в Мелитополе
, изложенной в явно сочувствующем к головорезам тоне", - говорится в документе на сайте посольства.
Посольство также напомнило, что подобные оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию в России. "Всегда готовы к диалогу с нашими коллегами и дадим им все необходимые комментарии", - добавила пресс-служба посольства.
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