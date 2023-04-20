https://ria.ru/20230420/posol-1866678217.html

МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне

МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне - РИА Новости, 20.04.2023

МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне

МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:42

2023-04-20T16:42

2023-04-20T16:56

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берн (кантон)

швейцария

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ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства.Ранее на сайте посольства России в Швейцарии было опубликовано заявление, в котором выражается сожаление по поводу статьи, опубликованной Венским корреспондентом немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) по фамилии Мейнссен."В выпуске от 8 апреля этим, к большому стыду для данной "авторитетной" немецкоязычной газеты, отличился ее венский корреспондент И. Мейнссен со своей статьей о деятельности террористов в Мелитополе, изложенной в явно сочувствующем к головорезам тоне", - говорится в документе на сайте посольства.Посольство также напомнило, что подобные оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию в России. "Всегда готовы к диалогу с нашими коллегами и дадим им все необходимые комментарии", - добавила пресс-служба посольства.

https://ria.ru/20230420/diplomat-1866670002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, берн (кантон), швейцария, россия