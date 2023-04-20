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Число погибших в Белгородской области из-за украинской агрессии достигло 30
Число погибших в Белгородской области из-за украинской агрессии достигло 30 - РИА Новости, 20.04.2023
Число погибших в Белгородской области из-за украинской агрессии достигло 30
Число погибших в Белгородской области с начала специальной военной операции из-за украинской агрессии достигло 30 человек, следует из данных статистики, которую РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:45
2023-04-20T12:45
2023-04-20T12:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Число погибших в Белгородской области с начала специальной военной операции из-за украинской агрессии достигло 30 человек, следует из данных статистики, которую в четверг привел губернатор региона Вячеслав Гладков. Во время встречи 24 января с президентом России Владимиром Путиным губернатор докладывал о 25 погибших жителях области и 96 раненых. В четверг в Белгороде проходит отчет губернатора региона перед депутатами областной думы, и в презентации к выступлению данные о погибших и раненых были обновлены, передает корреспондент РИА Новости из зала, где проходит заседание облдумы. Согласно этим данным, число погибших составляет 30, раненых - 123. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности.
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белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков
Число погибших в Белгородской области из-за украинской агрессии достигло 30
Число погибших с начала СВО в Белгородской области из-за украинской агрессии достигло 30