https://ria.ru/20230420/podval-1866500597.html

В Артемовске ВСУ закидали гранатами подвал с жителями, сообщил очевидец

В Артемовске ВСУ закидали гранатами подвал с жителями, сообщил очевидец - РИА Новости, 20.04.2023

В Артемовске ВСУ закидали гранатами подвал с жителями, сообщил очевидец

Украинские военные в конце марта при бегстве с позиций в одном из жилых домов Артемовска намеренно закидали гранатами мирных жителей, прятавшихся в подвале, а... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T03:34

2023-04-20T03:34

2023-04-20T08:31

специальная военная операция на украине

происшествия

артемовск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Украинские военные в конце марта при бегстве с позиций в одном из жилых домов Артемовска намеренно закидали гранатами мирных жителей, прятавшихся в подвале, а затем стреляли им в спину, когда их эвакуировали бойцы группы "Вагнер", рассказал РИА Новости местный житель Владимир Коляда.Коляда сообщил, что служил по контракту механиком в ремонтном батальоне в Артемовске с 2019 года и сбежал в конце мая 2022 года при передислокации части, поскольку не захотел бросать смертельно больную жену. Похоронив супругу, он год скрывался в этом населенном пункте. Сейчас он получил статус военнопленного."Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале. Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда", — сказал собеседник агентства.По его словам, украинские военные продолжали стрельбу, несмотря на просьбы граждан из подвала прекратить ее.Он уточнил, что когда бойцы "Вагнера" выводили гражданских, то половину дома еще контролировали ВСУ, поэтому эвакуацию мирных жителей российские бойцы прикрывали огнем из соседнего четырехэтажного дома."А в спину уже стреляли наши украинцы. Слава Богу, одного парня только, "Вагнера", в руку ранило. Из нас (мирных жителей. — Прим. ред.) никто не пострадал", — заключил он.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. Однако говорить о полном окружении города, по его словам, еще рано. По информации Минобороны, подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин.

https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866438963.html

https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866235746.html

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Начали стрелять, кидать гранаты" – житель Артемовска о намеренной атаке солдат ВСУ на мирное население Начали стрелять нам в подвал, кидать гранаты Пыталась объяснить, что гражданские, но все равно стреляли 2023-04-20T03:34 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, артемовск, вооруженные силы украины