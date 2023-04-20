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США отрицают, что иранцы принудили их подлодку всплыть в Ормузском проливе
США отрицают, что иранцы принудили их подлодку всплыть в Ормузском проливе - РИА Новости, 20.04.2023
США отрицают, что иранцы принудили их подлодку всплыть в Ормузском проливе
Заявление Ирана о том, что подлодку "Флорида" вынудили подняться на поверхность в Ормузском проливе, не соответствует действительности, в том районе вообще нет... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:54
2023-04-20T14:54
2023-04-20T15:01
в мире
иран
сша
ормузский пролив
ближний восток
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Заявление Ирана о том, что подлодку "Флорида" вынудили подняться на поверхность в Ормузском проливе, не соответствует действительности, в том районе вообще нет американских субмарин, утверждают в военно-морских силах США. Ранее агентство Tasnim со ссылкой на командующего ВМС Ирана вице-адмирала Шахрама Ирани сообщило, что подводная лодка "Фатех" принудила атомную подлодку США "Флорида" всплыть на поверхность в Ормузском проливе. "Заявление Ирана абсолютно ложно. Никакая американская подводная лодка в последнее время не проходила через Ормузский пролив. Это заявление - очередная иранская дезинформация, которая дестабилизирует регион", - говорится в релизе Пятого флота ВМС США. Также отмечается, что Пятый флот продолжает действовать везде, где позволяет международное право. Ранее американские СМИ писали, что "Флориду" было решено перевести на Ближний Восток на фоне роста напряженности в отношениях США и Ирана.
https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866176475.html
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в мире, иран, сша, ормузский пролив, ближний восток
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Ближний Восток
США отрицают, что иранцы принудили их подлодку всплыть в Ормузском проливе
США отрицают, что иранские ВМС принудили их подлодку всплыть в Ормузском проливе