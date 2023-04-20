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Иранские ВМС принудили американскую подлодку всплыть в Ормузском проливе
Иранские ВМС принудили американскую подлодку всплыть в Ормузском проливе - РИА Новости, 20.04.2023
Иранские ВМС принудили американскую подлодку всплыть в Ормузском проливе
Подводная лодка "Фатех" Военно-морских сил (ВМС) Ирана принудила атомную подлодку США "Флорида" всплыть на поверхность в Ормузском проливе, передает агентство... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:30
2023-04-20T14:30
2023-04-20T15:38
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Подводная лодка "Фатех" Военно-морских сил (ВМС) Ирана принудила атомную подлодку США "Флорида" всплыть на поверхность в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани."Эта подлодка подходила к Ормузскому проливу в полной тишине и под водой, что было замечено иранской подводной лодкой "Фатех", которая вынудила американскую субмарину подняться на поверхность воды и пересечь пролив в надводном положении", — приводит агентство слова военачальника.В то же время в ВМС США назвали заявление Тегерана "абсолютно ложным", так как в том районе, согласно заявлению Пятого флота, вообще нет американских подлодок.В апреле сообщалось, что "Флориду" перевели на Ближний Восток на фоне роста напряжения в отношениях США и Ирана.
https://ria.ru/20230419/islandiya-1866210143.html
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в мире, иран, сша, ормузский пролив
В мире, Иран, США, Ормузский пролив
Иранские ВМС принудили американскую подлодку всплыть в Ормузском проливе
Tasnim: ВМС Ирана принудили атомную подлодку США "Флорида" всплыть в Ормузском проливе