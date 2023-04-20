https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866713388.html

РЭЦ: центры поддержки экспорта в I квартале поддержали 765 контрактов МСП

РЭЦ: центры поддержки экспорта в I квартале поддержали 765 контрактов МСП - РИА Новости, 20.04.2023

РЭЦ: центры поддержки экспорта в I квартале поддержали 765 контрактов МСП

Центры поддержки экспорта оказали услуги почти 7 тысячам компаний малого и среднего бизнеса, а 765 компаний получили поддержку экспорта по контрактам на более... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:13

2023-04-20T18:13

2023-04-20T18:13

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

волгоград

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Центры поддержки экспорта оказали услуги почти 7 тысячам компаний малого и среднего бизнеса, а 765 компаний получили поддержку экспорта по контрактам на более чем 200 миллионов долларов, сообщили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.Конференция проходила в Волгограде с 17 апреля, в ней принимали участие представители Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), Центров поддержи экспорта (ЦПЭ) из 80 регионов страны и центров "Мой бизнес"."Более 6,7 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса получили услуги центров, а 765 компаний заключили экспортные контракты на общую сумму в 211 миллионов долларов США", - сообщает РЭЦ итоги работы ЦПЭ за первый квартал 2023 года."Важно, что география экспорта по-прежнему остается широкой: продукция российских компаний за первый квартал при поддержке ЦПЭ была доставлена в 66 стран мира. Это говорит о том, что, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, бизнес быстро адаптируется к новым условиям работы на международных рынках, и центры поддержки экспорта играют в этом значительную роль", - заключила она.

https://ria.ru/20230412/marketpleys-1864735368.html

волгоград

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), волгоград, россия