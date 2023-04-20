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РЭЦ: центры поддержки экспорта в I квартале поддержали 765 контрактов МСП
РЭЦ: центры поддержки экспорта в I квартале поддержали 765 контрактов МСП - РИА Новости, 20.04.2023
РЭЦ: центры поддержки экспорта в I квартале поддержали 765 контрактов МСП
Центры поддержки экспорта оказали услуги почти 7 тысячам компаний малого и среднего бизнеса, а 765 компаний получили поддержку экспорта по контрактам на более... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:13
2023-04-20T18:13
2023-04-20T18:13
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
волгоград
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Центры поддержки экспорта оказали услуги почти 7 тысячам компаний малого и среднего бизнеса, а 765 компаний получили поддержку экспорта по контрактам на более чем 200 миллионов долларов, сообщили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.Конференция проходила в Волгограде с 17 апреля, в ней принимали участие представители Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), Центров поддержи экспорта (ЦПЭ) из 80 регионов страны и центров "Мой бизнес"."Более 6,7 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса получили услуги центров, а 765 компаний заключили экспортные контракты на общую сумму в 211 миллионов долларов США", - сообщает РЭЦ итоги работы ЦПЭ за первый квартал 2023 года."Важно, что география экспорта по-прежнему остается широкой: продукция российских компаний за первый квартал при поддержке ЦПЭ была доставлена в 66 стран мира. Это говорит о том, что, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, бизнес быстро адаптируется к новым условиям работы на международных рынках, и центры поддержки экспорта играют в этом значительную роль", - заключила она.
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волгоград
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), волгоград, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Волгоград, Россия
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Центры поддержки экспорта оказали услуги почти 7 тысячам компаний малого и среднего бизнеса, а 765 компаний получили поддержку экспорта по контрактам на более чем 200 миллионов долларов, сообщили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.
Конференция проходила в Волгограде
с 17 апреля, в ней принимали участие представители Российского экспортного центра (РЭЦ
, входит в ВЭБ.РФ
), Центров поддержи экспорта (ЦПЭ) из 80 регионов страны и центров "Мой бизнес".
"Более 6,7 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса получили услуги центров, а 765 компаний заключили экспортные контракты на общую сумму в 211 миллионов долларов США", - сообщает РЭЦ итоги работы ЦПЭ за первый квартал 2023 года.
«
"По сравнению с первым кварталом 2022 года количество получателей услуг центров поддержки экспорта выросло на 35%. Также мы видим положительную динамику по количеству предприятий, заключивших экспортные контракты", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
"Важно, что география экспорта по-прежнему остается широкой: продукция российских компаний за первый квартал при поддержке ЦПЭ была доставлена в 66 стран мира. Это говорит о том, что, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, бизнес быстро адаптируется к новым условиям работы на международных рынках, и центры поддержки экспорта играют в этом значительную роль", - заключила она.
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