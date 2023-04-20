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Глава Крыма предложил признать некоторые военные песни народными - РИА Новости, 20.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:10 20.04.2023 (обновлено: 14:12 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/pesni-1866611825.html
Глава Крыма предложил признать некоторые военные песни народными
Глава Крыма предложил признать некоторые военные песни народными - РИА Новости, 20.04.2023
Глава Крыма предложил признать некоторые военные песни народными
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил законодательно признать некоторые военные песни народными. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:10
2023-04-20T14:12
культура
общество
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
великая отечественная война (1941-1945)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил законодательно признать некоторые военные песни народными. Аксенов подчеркнул, что, как сообщили СМИ, наследники авторов некоторых военных песен, которые сейчас живут на Западе, отказали в праве исполнять эти песни в России. В их числе – знаменитые "Дорога на Берлин", стихи к которой написал советский поэт, участник Великой Отечественной войны Евгений Долматовский, и "Давай закурим" композитора Модеста Табачникова. "Во-первых, это, конечно, позор и предательство, прежде всего, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. Во-вторых, подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России", - подчеркнул Аксенов. "А жаль, что подлость безнаказанна", – написал в свое время Долматовский. Невозможно с ним не согласиться", - заключил глава республики.
https://ria.ru/20230417/drapeko-1865808235.html
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общество, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, великая отечественная война (1941-1945)
Культура, Общество, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Великая Отечественная война (1941-1945)
Глава Крыма предложил признать некоторые военные песни народными

Аксенов предложил признать народными некоторые песни времен Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил законодательно признать некоторые военные песни народными.
«
"Многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей. По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
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Аксенов подчеркнул, что, как сообщили СМИ, наследники авторов некоторых военных песен, которые сейчас живут на Западе, отказали в праве исполнять эти песни в России. В их числе – знаменитые "Дорога на Берлин", стихи к которой написал советский поэт, участник Великой Отечественной войны Евгений Долматовский, и "Давай закурим" композитора Модеста Табачникова.
"Во-первых, это, конечно, позор и предательство, прежде всего, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. Во-вторых, подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России", - подчеркнул Аксенов.
"А жаль, что подлость безнаказанна", – написал в свое время Долматовский. Невозможно с ним не согласиться", - заключил глава республики.
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КультураОбществоРоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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