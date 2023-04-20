https://ria.ru/20230420/pesni-1866611825.html

Глава Крыма предложил признать некоторые военные песни народными

Глава Крыма предложил признать некоторые военные песни народными - РИА Новости, 20.04.2023

Глава Крыма предложил признать некоторые военные песни народными

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил законодательно признать некоторые военные песни народными. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:10

2023-04-20T14:10

2023-04-20T14:12

культура

общество

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

великая отечественная война (1941-1945)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил законодательно признать некоторые военные песни народными. Аксенов подчеркнул, что, как сообщили СМИ, наследники авторов некоторых военных песен, которые сейчас живут на Западе, отказали в праве исполнять эти песни в России. В их числе – знаменитые "Дорога на Берлин", стихи к которой написал советский поэт, участник Великой Отечественной войны Евгений Долматовский, и "Давай закурим" композитора Модеста Табачникова. "Во-первых, это, конечно, позор и предательство, прежде всего, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. Во-вторых, подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России", - подчеркнул Аксенов. "А жаль, что подлость безнаказанна", – написал в свое время Долматовский. Невозможно с ним не согласиться", - заключил глава республики.

https://ria.ru/20230417/drapeko-1865808235.html

https://ria.ru/20230329/proekt-1861365402.html

россия

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, великая отечественная война (1941-1945)