Глава Крыма предложил признать некоторые военные песни народными
Аксенов предложил признать народными некоторые песни времен Великой Отечественной войны
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил законодательно признать некоторые военные песни народными.
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"Многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей. По сути, это национальное достояние. И если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Аксенов подчеркнул, что, как сообщили СМИ, наследники авторов некоторых военных песен, которые сейчас живут на Западе, отказали в праве исполнять эти песни в России. В их числе – знаменитые "Дорога на Берлин", стихи к которой написал советский поэт, участник Великой Отечественной войны Евгений Долматовский, и "Давай закурим" композитора Модеста Табачникова.
"Во-первых, это, конечно, позор и предательство, прежде всего, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. Во-вторых, подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России", - подчеркнул Аксенов.
"А жаль, что подлость безнаказанна", – написал в свое время Долматовский. Невозможно с ним не согласиться", - заключил глава республики.