https://ria.ru/20230420/peremirie-1866735069.html

Гутерреш призвал к трехдневному перемирию в Судане

Гутерреш призвал к трехдневному перемирию в Судане - РИА Новости, 20.04.2023

Гутерреш призвал к трехдневному перемирию в Судане

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к трехдневному перемирию в Судане в честь Ураза-байрама. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:27

2023-04-20T19:27

2023-04-20T19:27

в мире

судан

антониу гутерреш

мухаммед дагло

столкновения в хартуме

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ООН, 20 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к трехдневному перемирию в Судане в честь Ураза-байрама. "Я призываю к установлению прекращения огня по меньшей мере на три дня в честь празднования Ураза-байрама, чтобы мирные граждане, застрявшие в зонах боевых действий, могли их покинуть, получить медицинскую помощь и питание", - сказал Гутерреш журналистам. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений почти 330 человек погибли, около 3,2 тысячи ранены.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html

судан

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в мире, судан, антониу гутерреш, мухаммед дагло, столкновения в хартуме