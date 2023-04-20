https://ria.ru/20230420/pentagon-1866691735.html

В Пентагоне заявили, что не откажутся от разведполетов над Черным морем

В Пентагоне заявили, что не откажутся от разведполетов над Черным морем - РИА Новости, 20.04.2023

В Пентагоне заявили, что не откажутся от разведполетов над Черным морем

Американские военные продолжают активные разведывательные полеты над Черным морем и не намерены от них отказываться, сказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:20

2023-04-20T17:20

2023-04-20T17:32

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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Американские военные продолжают активные разведывательные полеты над Черным морем и не намерены от них отказываться, сказал РИА Новости представитель Европейского командования Пентагона."Летательные аппараты разведки и наблюдения ВВС США продолжают активные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что такие полеты в черноморском регионе будут продолжаться в соответствии с международными правилами.В прошлом месяце США потеряли над Черным морем разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. В его крушении американцы обвиняют пару истребителей ВВС РФ Су-27, один из которых сбросил топливо на БПЛА и якобы задел его винт. По версии российской стороны, дрон вошел в закрытую для полетов зону и упал в результате резкого маневрирования.

https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866500806.html

черное море

сша

россия

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Кирилл Волков

в мире, черное море, сша, министерство обороны сша, россия