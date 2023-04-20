Минобороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам "АТО"
Минобороны проверит кандидатов на военную пенсию из новых регионов на службу в "АТО"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Министерство обороны будет проверять граждан России с новых территорий-кандидатов на получение российской военной пенсии, чтобы её не получали бывшие служащие украинских войск-участники "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе, заявила замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова.
В четверг Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения россиян-военных пенсионеров, постоянно проживающих в новых регионах России.
"Наверное, риски есть – вы правы, но сейчас уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будет производиться", - сказала она, отвечая на вопрос депутата в ходе пленарного заседания Госдумы.
Российскую военную пенсию силовики из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей должны начать получать с 1 июля 2023 года. Всего на новых территориях речь идет о 43 тысячах кандидатах. При этом нормы законопроекта не будут распространяться на людей, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в Вооруженных силах Украины, за исключением тех, кто добровольно вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, для реализации данной инициативы потребуется 14,11 миллиарда рублей в год.