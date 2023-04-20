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Минобороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам "АТО" - РИА Новости, 20.04.2023
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15:50 20.04.2023 (обновлено: 16:44 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/pensiya-1866653540.html
Минобороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам "АТО"
Минобороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам "АТО" - РИА Новости, 20.04.2023
Минобороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам "АТО"
Министерство обороны будет проверять граждан России с новых территорий-кандидатов на получение российской военной пенсии, чтобы её не получали бывшие служащие... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:50
2023-04-20T16:44
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
татьяна шевцова
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Министерство обороны будет проверять граждан России с новых территорий-кандидатов на получение российской военной пенсии, чтобы её не получали бывшие служащие украинских войск-участники "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе, заявила замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова. В четверг Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения россиян-военных пенсионеров, постоянно проживающих в новых регионах России. "Наверное, риски есть – вы правы, но сейчас уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будет производиться", - сказала она, отвечая на вопрос депутата в ходе пленарного заседания Госдумы. Российскую военную пенсию силовики из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей должны начать получать с 1 июля 2023 года. Всего на новых территориях речь идет о 43 тысячах кандидатах. При этом нормы законопроекта не будут распространяться на людей, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в Вооруженных силах Украины, за исключением тех, кто добровольно вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, для реализации данной инициативы потребуется 14,11 миллиарда рублей в год.
https://ria.ru/20230419/gossluzhba-1866338464.html
https://ria.ru/20220714/pensii-1802541658.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, татьяна шевцова, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, Татьяна Шевцова, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам "АТО"

Минобороны проверит кандидатов на военную пенсию из новых регионов на службу в "АТО"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Министерство обороны будет проверять граждан России с новых территорий-кандидатов на получение российской военной пенсии, чтобы её не получали бывшие служащие украинских войск-участники "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе, заявила замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова.
В четверг Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения россиян-военных пенсионеров, постоянно проживающих в новых регионах России.
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"Наверное, риски есть – вы правы, но сейчас уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будет производиться", - сказала она, отвечая на вопрос депутата в ходе пленарного заседания Госдумы.
Российскую военную пенсию силовики из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей должны начать получать с 1 июля 2023 года. Всего на новых территориях речь идет о 43 тысячах кандидатах. При этом нормы законопроекта не будут распространяться на людей, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в Вооруженных силах Украины, за исключением тех, кто добровольно вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, для реализации данной инициативы потребуется 14,11 миллиарда рублей в год.
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БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаТатьяна ШевцоваВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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