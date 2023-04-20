https://ria.ru/20230420/pensiya-1866653540.html

Минобороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам "АТО"

Минобороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам "АТО" - РИА Новости, 20.04.2023

Минобороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам "АТО"

Министерство обороны будет проверять граждан России с новых территорий-кандидатов на получение российской военной пенсии, чтобы её не получали бывшие служащие... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:50

2023-04-20T15:50

2023-04-20T16:44

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

татьяна шевцова

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Министерство обороны будет проверять граждан России с новых территорий-кандидатов на получение российской военной пенсии, чтобы её не получали бывшие служащие украинских войск-участники "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе, заявила замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова. В четверг Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения россиян-военных пенсионеров, постоянно проживающих в новых регионах России. "Наверное, риски есть – вы правы, но сейчас уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будет производиться", - сказала она, отвечая на вопрос депутата в ходе пленарного заседания Госдумы. Российскую военную пенсию силовики из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей должны начать получать с 1 июля 2023 года. Всего на новых территориях речь идет о 43 тысячах кандидатах. При этом нормы законопроекта не будут распространяться на людей, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в Вооруженных силах Украины, за исключением тех, кто добровольно вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, для реализации данной инициативы потребуется 14,11 миллиарда рублей в год.

https://ria.ru/20230419/gossluzhba-1866338464.html

https://ria.ru/20220714/pensii-1802541658.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, татьяна шевцова, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр