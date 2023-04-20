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ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин" - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/penitsillin-1866504147.html
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин" - РИА Новости, 20.04.2023
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" вычислили украинскую гаубицу,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:06
2023-04-20T05:06
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы рф
российская электроника
камаз (завод)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы "Мста", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". По заявлению создателей, комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов. Система устанавливается на шасси "КамАЗа", а разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте. "В рамках контрбатарейной борьбы комплексом "Пенициллин" обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста" уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Новоселовка", - сообщил Гордеев. Также на запорожском направлении расчет комплекса ПВО "Тор" сбил один украинский беспилотник самолетного типа. Кроме того, огнем артиллерии поражен склада боеприпасов противника в районе Каменского, а также бронеавтомобиль в Степовом и пикап в Щербаках – всего ликвидированы более 10 военнослужащих противника. В марте информированный источник РИА Новости сообщал, что группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" в зоне специальной военной операции (СВО) планируется увеличить в два раза. Ранее другой источник агентства сообщал, что в конце 2022 года в Вооруженные силы была передана очередная партия "Пенициллинов", которые предназначались для применения в рамках спецоперации. "Пенициллин" разработан для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает 5 секунд. Плюс "Пенициллина" в том, что, в отличие от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует радиоволны в своей работе, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20230420/su-25-1866503814.html
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безопасность, технологии, украина, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, российская электроника, камаз (завод)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ, Российская электроника, КамАЗ (завод)
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"

ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса артразведки "Пенициллин"

© Фото : Ростех/Антон ТушинАвтоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин"
Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки Пенициллин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Ростех/Антон Тушин
Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин". Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы "Мста", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". По заявлению создателей, комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов. Система устанавливается на шасси "КамАЗа", а разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.
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"В рамках контрбатарейной борьбы комплексом "Пенициллин" обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста" уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Новоселовка", - сообщил Гордеев.
Также на запорожском направлении расчет комплекса ПВО "Тор" сбил один украинский беспилотник самолетного типа. Кроме того, огнем артиллерии поражен склада боеприпасов противника в районе Каменского, а также бронеавтомобиль в Степовом и пикап в Щербаках – всего ликвидированы более 10 военнослужащих противника.
В марте информированный источник РИА Новости сообщал, что группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" в зоне специальной военной операции (СВО) планируется увеличить в два раза. Ранее другой источник агентства сообщал, что в конце 2022 года в Вооруженные силы была передана очередная партия "Пенициллинов", которые предназначались для применения в рамках спецоперации.
"Пенициллин" разработан для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает 5 секунд.
Плюс "Пенициллина" в том, что, в отличие от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует радиоволны в своей работе, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУкраинаАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы РФРоссийская электроникаКамАЗ (завод)
 
 
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