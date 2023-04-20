https://ria.ru/20230420/penitsillin-1866504147.html

ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"

ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин" - РИА Новости, 20.04.2023

ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"

Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" вычислили украинскую гаубицу,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T05:06

2023-04-20T05:06

2023-04-20T05:06

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

украина

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы рф

российская электроника

камаз (завод)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы "Мста", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". По заявлению создателей, комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов. Система устанавливается на шасси "КамАЗа", а разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте. "В рамках контрбатарейной борьбы комплексом "Пенициллин" обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста" уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Новоселовка", - сообщил Гордеев. Также на запорожском направлении расчет комплекса ПВО "Тор" сбил один украинский беспилотник самолетного типа. Кроме того, огнем артиллерии поражен склада боеприпасов противника в районе Каменского, а также бронеавтомобиль в Степовом и пикап в Щербаках – всего ликвидированы более 10 военнослужащих противника. В марте информированный источник РИА Новости сообщал, что группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" в зоне специальной военной операции (СВО) планируется увеличить в два раза. Ранее другой источник агентства сообщал, что в конце 2022 года в Вооруженные силы была передана очередная партия "Пенициллинов", которые предназначались для применения в рамках спецоперации. "Пенициллин" разработан для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает 5 секунд. Плюс "Пенициллина" в том, что, в отличие от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует радиоволны в своей работе, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20230420/su-25-1866503814.html

https://ria.ru/20230420/podval-1866500597.html

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безопасность, технологии, украина, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, российская электроника, камаз (завод)