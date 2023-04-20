https://ria.ru/20230420/parad-1866629760.html
В Севастополе отменили военный парад на 9 Мая
В Севастополе отменили военный парад на 9 Мая - РИА Новости, 20.04.2023
В Севастополе отменили военный парад на 9 Мая
В Севастополе военный парад в День Победы в этом году проводить не будут, решение принято на уровне Минобороны РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:53
2023-04-20T14:53
2023-04-20T15:03
севастополь
день победы
безопасность
россия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. В Севастополе военный парад в День Победы в этом году проводить не будут, решение принято на уровне Минобороны РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее аналогичное решение было принято в Республике Крым."Министерство обороны приняло решение о не проведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены", - сказал Развожаев на заседании правительства.При этом губернатор подчеркнул, что в любом случае празднование Дня Победы состоится. В городе пройдут праздничные торжественные мероприятия, в том числе парады памяти возле домов, где живут ветераны войны.
https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, день победы, безопасность, россия, михаил развожаев
Севастополь, День Победы, Безопасность, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили военный парад на 9 Мая
Минобороны отменило военный парад на День Победы в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. В Севастополе военный парад в День Победы в этом году проводить не будут, решение принято на уровне Минобороны РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее аналогичное решение было принято в Республике Крым
.
"Министерство обороны приняло решение о не проведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены", - сказал Развожаев на заседании правительства.
При этом губернатор подчеркнул, что в любом случае празднование Дня Победы состоится. В городе пройдут праздничные торжественные мероприятия, в том числе парады памяти возле домов, где живут ветераны войны.
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется