https://ria.ru/20230420/parad-1866629760.html

В Севастополе отменили военный парад на 9 Мая

В Севастополе отменили военный парад на 9 Мая - РИА Новости, 20.04.2023

В Севастополе отменили военный парад на 9 Мая

В Севастополе военный парад в День Победы в этом году проводить не будут, решение принято на уровне Минобороны РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:53

2023-04-20T14:53

2023-04-20T15:03

севастополь

день победы

безопасность

россия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. В Севастополе военный парад в День Победы в этом году проводить не будут, решение принято на уровне Минобороны РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее аналогичное решение было принято в Республике Крым."Министерство обороны приняло решение о не проведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены", - сказал Развожаев на заседании правительства.При этом губернатор подчеркнул, что в любом случае празднование Дня Победы состоится. В городе пройдут праздничные торжественные мероприятия, в том числе парады памяти возле домов, где живут ветераны войны.

https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, день победы, безопасность, россия, михаил развожаев