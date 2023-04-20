https://ria.ru/20230420/otravlenie-1866670773.html
Суд в США приговорил россиянку к 21 году тюрьмы за отравление
Суд в США приговорил россиянку к 21 году тюрьмы за отравление - РИА Новости, 20.04.2023
Суд в США приговорил россиянку к 21 году тюрьмы за отравление
Суд Нью-Йорка приговорил россиянку Викторию Насырову, намеренно отравившую женщину и затем укравшую ее вещи и документы, к 21 году лишения свободы, сообщила... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:28
2023-04-20T16:28
2023-04-20T16:28
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Суд Нью-Йорка приговорил россиянку Викторию Насырову, намеренно отравившую женщину и затем укравшую ее вещи и документы, к 21 году лишения свободы, сообщила прокуратора городского района Куинс. В феврале суд присяжных вынес Насыровой обвинения в покушении на убийство второй степени, покушении на нападение первой степени, нападении второй степени, незаконном лишении свободы первой степени и мелком воровстве. После отбывания наказания она также будет находиться под 5-летним надзором. Согласно показаниям, в августе 2016 года Насырова отравила чизкейком сильно на тот момент похожую на нее 35-летнюю Ольгу Цвик. Обе женщины также владели русским языком. Съев десерт, Цвик стало плохо и она потеряла сознание, ее последним воспоминанием перед этим стало то, как Насырова ходила по ее комнате. На следующий день Цвик была найдена в своей постели с разбросанными повсюду таблетками, могло сложиться ощущение, что она покончила с собой. Вскоре пострадавшая была доставлена в больницу. По возвращении домой женщина обнаружила пропажу своих документов, а также драгоценностей. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили в остатках чизкейка феназепам - сильнодействующее седативное вещество. Разбросанные таблетки, по данным экспертизы, являлись тем же самым препаратом. Как сообщила газета New York Post, еще в 2014 году в России Насырова убила свою соседку Аллу Алексеенко и затем сожгла ее тело. Дочь погибшей сообщила, что после смерти ее матери кто-то обыскал ее дом и украл все, что имело какую-либо материальную ценность. В том же году Насырова была объявлена в международный розыск. Отмечается, что в дальнейшем она организовывала свидания с мужчинами, во время которых она подсыпала в их напитки или еду наркотики. Когда жертвы засыпали, Насырова начинала их грабить. В частности, газета приводит пример с мужчиной, позже давшим показания в суде против Насыровой: во время свидания с ней пострадавший потерял сознание, после пробуждения он обнаружил пропажу своих новых часов, а также неизвестные списания с его банковского счета на сумму около 2,6 тысячи долларов. В 2017 году полиция Нью-Йорка арестовала женщину.
https://ria.ru/20230414/shpionazh-1865421232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, куинс, россия, нью-йорк (город), сша
В мире, Куинс, Россия, Нью-Йорк (город), США
Суд в США приговорил россиянку к 21 году тюрьмы за отравление
Суд Нью-Йорка приговорил россиянку Насырову к 21 году тюрьмы за отравление женщины
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости.
Суд Нью-Йорка приговорил россиянку Викторию Насырову, намеренно отравившую женщину и затем укравшую ее вещи и документы, к 21 году лишения свободы, сообщила
прокуратора городского района Куинс.
«
"Виктория Насырова сегодня приговорена к 21 году тюремного заключения за отравление женщины, похожей на нее, чизкейком с седативным средством, а затем кражу ее удостоверения личности и другого имущества", - говорится в заявлении прокуратуры.
В феврале суд присяжных вынес Насыровой обвинения в покушении на убийство второй степени, покушении на нападение первой степени, нападении второй степени, незаконном лишении свободы первой степени и мелком воровстве. После отбывания наказания она также будет находиться под 5-летним надзором.
Согласно показаниям, в августе 2016 года Насырова отравила чизкейком сильно на тот момент похожую на нее 35-летнюю Ольгу Цвик. Обе женщины также владели русским языком. Съев десерт, Цвик стало плохо и она потеряла сознание, ее последним воспоминанием перед этим стало то, как Насырова ходила по ее комнате.
На следующий день Цвик была найдена в своей постели с разбросанными повсюду таблетками, могло сложиться ощущение, что она покончила с собой. Вскоре пострадавшая была доставлена в больницу.
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По возвращении домой женщина обнаружила пропажу своих документов, а также драгоценностей. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили в остатках чизкейка феназепам - сильнодействующее седативное вещество. Разбросанные таблетки, по данным экспертизы, являлись тем же самым препаратом.
Как сообщила газета New York Post, еще в 2014 году в России
Насырова убила свою соседку Аллу Алексеенко и затем сожгла ее тело. Дочь погибшей сообщила, что после смерти ее матери кто-то обыскал ее дом и украл все, что имело какую-либо материальную ценность. В том же году Насырова была объявлена в международный розыск.
Отмечается, что в дальнейшем она организовывала свидания с мужчинами, во время которых она подсыпала в их напитки или еду наркотики. Когда жертвы засыпали, Насырова начинала их грабить. В частности, газета приводит пример с мужчиной, позже давшим показания в суде против Насыровой: во время свидания с ней пострадавший потерял сознание, после пробуждения он обнаружил пропажу своих новых часов, а также неизвестные списания с его банковского счета на сумму около 2,6 тысячи долларов.
В 2017 году полиция Нью-Йорка арестовала женщину.
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