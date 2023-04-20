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Михалков назвал бессмысленным отправлять фильм на "Оскар" от России - РИА Новости, 20.04.2023
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Культура
 
18:20 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/oskar-1866715837.html
Михалков назвал бессмысленным отправлять фильм на "Оскар" от России
Михалков назвал бессмысленным отправлять фильм на "Оскар" от России - РИА Новости, 20.04.2023
Михалков назвал бессмысленным отправлять фильм на "Оскар" от России
Президент ММКФ Никита Михалков считает, что сейчас нет смысла отправлять фильм на кинопремию "Оскар" от России. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:20
2023-04-20T18:20
культура
новости культуры
россия
никита михалков
оскар (премия)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент ММКФ Никита Михалков считает, что сейчас нет смысла отправлять фильм на кинопремию "Оскар" от России. "Мы видим, что (какие фильмы - ред.) получают "Оскар" сегодня, мы видим, как он изменился. Послать для того, чтобы надеяться, - я лично не вижу в этом смысла", - сказал Михалков на брифинге в четверг. Он считает, что необходимо создание Евразийской киноакадемии. "И в определенном смысле - противовес "Оскару". Это страны ШОС, БРИКС. Это (будет) очень дорогая премия, которая будет каждый год вручаться в разных странах", - подчеркнул Михалков. Последний раз фильм от России был направлен на "Оскар" в 2021 году.
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новости культуры, россия, никита михалков, оскар (премия)
Культура, Новости культуры, Россия, Никита Михалков, Оскар (премия)
Михалков назвал бессмысленным отправлять фильм на "Оскар" от России

Михалков заявил, что не видит смысла отправлять фильм на "Оскар" от России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент ММКФ Никита Михалков считает, что сейчас нет смысла отправлять фильм на кинопремию "Оскар" от России.
"Мы видим, что (какие фильмы - ред.) получают "Оскар" сегодня, мы видим, как он изменился. Послать для того, чтобы надеяться, - я лично не вижу в этом смысла", - сказал Михалков на брифинге в четверг.
Он считает, что необходимо создание Евразийской киноакадемии. "И в определенном смысле - противовес "Оскару". Это страны ШОС, БРИКС. Это (будет) очень дорогая премия, которая будет каждый год вручаться в разных странах", - подчеркнул Михалков.
Последний раз фильм от России был направлен на "Оскар" в 2021 году.
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КультураНовости культурыРоссияНикита МихалковОскар (премия)
 
 
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