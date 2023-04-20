https://ria.ru/20230420/oskar-1866715837.html

Михалков назвал бессмысленным отправлять фильм на "Оскар" от России

Михалков назвал бессмысленным отправлять фильм на "Оскар" от России - РИА Новости, 20.04.2023

Михалков назвал бессмысленным отправлять фильм на "Оскар" от России

Президент ММКФ Никита Михалков считает, что сейчас нет смысла отправлять фильм на кинопремию "Оскар" от России. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:20

2023-04-20T18:20

2023-04-20T18:20

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новости культуры

россия

никита михалков

оскар (премия)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент ММКФ Никита Михалков считает, что сейчас нет смысла отправлять фильм на кинопремию "Оскар" от России. "Мы видим, что (какие фильмы - ред.) получают "Оскар" сегодня, мы видим, как он изменился. Послать для того, чтобы надеяться, - я лично не вижу в этом смысла", - сказал Михалков на брифинге в четверг. Он считает, что необходимо создание Евразийской киноакадемии. "И в определенном смысле - противовес "Оскару". Это страны ШОС, БРИКС. Это (будет) очень дорогая премия, которая будет каждый год вручаться в разных странах", - подчеркнул Михалков. Последний раз фильм от России был направлен на "Оскар" в 2021 году.

https://ria.ru/20230313/oskar-1857508762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, никита михалков, оскар (премия)