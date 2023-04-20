https://ria.ru/20230420/opyt-1866624135.html

Путин призвал распространить опыт ЦУР на муниципальный уровень

Путин призвал распространить опыт ЦУР на муниципальный уровень - РИА Новости, 20.04.2023

Путин призвал распространить опыт ЦУР на муниципальный уровень

Опыт центров управления регионами, которые уже работают во всех субъектах и получают хорошие отзывы от граждан, надо распространить и на муниципальный уровень,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:35

2023-04-20T14:35

2023-04-20T14:35

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Опыт центров управления регионами, которые уже работают во всех субъектах и получают хорошие отзывы от граждан, надо распространить и на муниципальный уровень, заявил президент России Владимир Путин. "На прошлом заседании Совета мы говорили о создании центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают во всех субъектах федерации (России - ред.), получают хорошие отзывы от наших людей. Этот опыт, конечно же, необходимо распространить и на муниципальный уровень", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

https://ria.ru/20230420/svo-1866608461.html

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россия, владимир путин, общество