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Путин призвал распространить опыт ЦУР на муниципальный уровень - РИА Новости, 20.04.2023
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14:35 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/opyt-1866624135.html
Путин призвал распространить опыт ЦУР на муниципальный уровень
Путин призвал распространить опыт ЦУР на муниципальный уровень - РИА Новости, 20.04.2023
Путин призвал распространить опыт ЦУР на муниципальный уровень
Опыт центров управления регионами, которые уже работают во всех субъектах и получают хорошие отзывы от граждан, надо распространить и на муниципальный уровень,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:35
2023-04-20T14:35
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Опыт центров управления регионами, которые уже работают во всех субъектах и получают хорошие отзывы от граждан, надо распространить и на муниципальный уровень, заявил президент России Владимир Путин. "На прошлом заседании Совета мы говорили о создании центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают во всех субъектах федерации (России - ред.), получают хорошие отзывы от наших людей. Этот опыт, конечно же, необходимо распространить и на муниципальный уровень", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал распространить опыт ЦУР на муниципальный уровень

Путин: нужно распространить опыт центров управления регионами и на муниципальный уровень

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Опыт центров управления регионами, которые уже работают во всех субъектах и получают хорошие отзывы от граждан, надо распространить и на муниципальный уровень, заявил президент России Владимир Путин.
"На прошлом заседании Совета мы говорили о создании центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают во всех субъектах федерации (России - ред.), получают хорошие отзывы от наших людей. Этот опыт, конечно же, необходимо распространить и на муниципальный уровень", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
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