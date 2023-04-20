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Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт СВО, заявил главком - РИА Новости, 20.04.2023
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05:41 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/opyt-1866505375.html
Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт СВО, заявил главком
Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт СВО, заявил главком - РИА Новости, 20.04.2023
Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт СВО, заявил главком
Морская пехота и береговые войска, в том числе ракетные комплексы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки применяют опыт, полученный в ходе... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:41
2023-04-20T05:41
безопасность
россия
владимир путин
украина
николай евменов
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Морская пехота и береговые войска, в том числе ракетные комплексы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки применяют опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине, заявил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. "Хочу сказать особо, что наша морская пехота, береговые ракетные комплексы во время этой проверки применили тот боевой опыт, который был наработан в специальной военной операции", - сказал Евменов. По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
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безопасность, россия, владимир путин, украина, николай евменов, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина, Николай Евменов, Тихоокеанский флот ВМФ России
Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт СВО, заявил главком

Евменов: морская пехота и береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт спецоперации

© РИА Новости / Александр ГальперинГлавнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Морская пехота и береговые войска, в том числе ракетные комплексы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки применяют опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине, заявил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.
"Хочу сказать особо, что наша морская пехота, береговые ракетные комплексы во время этой проверки применили тот боевой опыт, который был наработан в специальной военной операции", - сказал Евменов.
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Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота
05:14
По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинУкраинаНиколай ЕвменовТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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