https://ria.ru/20230420/opyt-1866505375.html

Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт СВО, заявил главком

Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт СВО, заявил главком - РИА Новости, 20.04.2023

Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт СВО, заявил главком

Морская пехота и береговые войска, в том числе ракетные комплексы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки применяют опыт, полученный в ходе... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T05:41

2023-04-20T05:41

2023-04-20T05:41

безопасность

россия

владимир путин

украина

николай евменов

тихоокеанский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738405184_0:90:3072:1817_1920x0_80_0_0_be1538d5e2d76e3d84124ed4d8e173bf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Морская пехота и береговые войска, в том числе ракетные комплексы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки применяют опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине, заявил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. "Хочу сказать особо, что наша морская пехота, береговые ракетные комплексы во время этой проверки применили тот боевой опыт, который был наработан в специальной военной операции", - сказал Евменов. По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230420/vmf-1866504509.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин, украина, николай евменов, тихоокеанский флот вмф россии