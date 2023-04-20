DEA рекомендовало отменить ограничения в зоне теракта на "Северных потоках"
DEA рекомендовало морскому ведомству снять ограничения в зоне ЧП на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Датское энергетическое агентство рекомендовало отменить ограничения в зоне терактов на "Северных потоках", так как район не представляет угрозы для судов.
"Датское энергетическое агентство сегодня рекомендовало датскому морскому ведомству снять существующие запретные зоны вокруг мест утечки на трубопроводах "Северный поток 1 и 2" в Балтийском море, поскольку агентство считает, что эти зоны больше не представляют угрозы безопасности для судов", - говорится в сообщении агентства.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.