https://ria.ru/20230420/odkb-1866567775.html

Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении

Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении - РИА Новости, 20.04.2023

Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:58

2023-04-20T11:58

2023-04-20T11:58

в мире

армения

никол пашинян

одкб

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. "Не только Россия, но и Армения готова (к размещению миссии ОДКБ - ред.). Мы обозначили рамки нашей обеспокоенности, и наша озабоченность, желание, стремление - чтобы возможная миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона, и мы в этом направлении продолжаем работать", - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга в парламенте. При этом, по его словам, не следует ставить на одну плоскость миссии ОДКБ и ЕС, так как "ОДКБ имеет обязательства в сфере безопасности перед Арменией, и Армения имеет обязательства перед ОДКБ, которые выполнила во время событий в Казахстане". "Наши ожидания от ОДКБ должны быть намного выше, чем от миссии ЕС", - сказал Пашинян. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики. Пятого апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова отправить наблюдательную миссию ОДКБ в Армению, все зависит от Еревана, как только там будут готовы, Москва сможет вернуться к предметной работе по закреплению конкретных модальностей наблюдательной миссии организации.

https://ria.ru/20230412/ucheniya-1864810857.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, никол пашинян, одкб, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе