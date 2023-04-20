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Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении - РИА Новости, 20.04.2023
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11:58 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/odkb-1866567775.html
Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении
Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении - РИА Новости, 20.04.2023
Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:58
2023-04-20T11:58
в мире
армения
никол пашинян
одкб
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. "Не только Россия, но и Армения готова (к размещению миссии ОДКБ - ред.). Мы обозначили рамки нашей обеспокоенности, и наша озабоченность, желание, стремление - чтобы возможная миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона, и мы в этом направлении продолжаем работать", - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга в парламенте. При этом, по его словам, не следует ставить на одну плоскость миссии ОДКБ и ЕС, так как "ОДКБ имеет обязательства в сфере безопасности перед Арменией, и Армения имеет обязательства перед ОДКБ, которые выполнила во время событий в Казахстане". "Наши ожидания от ОДКБ должны быть намного выше, чем от миссии ЕС", - сказал Пашинян. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики. Пятого апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова отправить наблюдательную миссию ОДКБ в Армению, все зависит от Еревана, как только там будут готовы, Москва сможет вернуться к предметной работе по закреплению конкретных модальностей наблюдательной миссии организации.
https://ria.ru/20230412/ucheniya-1864810857.html
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в мире, армения, никол пашинян, одкб, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Никол Пашинян, ОДКБ, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении

Пашинян заявил, что Армения готова к размещению миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном.
"Не только Россия, но и Армения готова (к размещению миссии ОДКБ - ред.). Мы обозначили рамки нашей обеспокоенности, и наша озабоченность, желание, стремление - чтобы возможная миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона, и мы в этом направлении продолжаем работать", - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга в парламенте.
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При этом, по его словам, не следует ставить на одну плоскость миссии ОДКБ и ЕС, так как "ОДКБ имеет обязательства в сфере безопасности перед Арменией, и Армения имеет обязательства перед ОДКБ, которые выполнила во время событий в Казахстане". "Наши ожидания от ОДКБ должны быть намного выше, чем от миссии ЕС", - сказал Пашинян.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики.
Пятого апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова отправить наблюдательную миссию ОДКБ в Армению, все зависит от Еревана, как только там будут готовы, Москва сможет вернуться к предметной работе по закреплению конкретных модальностей наблюдательной миссии организации.
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В миреАрменияНикол ПашинянОДКБАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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