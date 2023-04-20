Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении
Пашинян заявил, что Армения готова к размещению миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном.
"Не только Россия, но и Армения готова (к размещению миссии ОДКБ - ред.). Мы обозначили рамки нашей обеспокоенности, и наша озабоченность, желание, стремление - чтобы возможная миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона, и мы в этом направлении продолжаем работать", - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга в парламенте.
При этом, по его словам, не следует ставить на одну плоскость миссии ОДКБ и ЕС, так как "ОДКБ имеет обязательства в сфере безопасности перед Арменией, и Армения имеет обязательства перед ОДКБ, которые выполнила во время событий в Казахстане". "Наши ожидания от ОДКБ должны быть намного выше, чем от миссии ЕС", - сказал Пашинян.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики.
Пятого апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова отправить наблюдательную миссию ОДКБ в Армению, все зависит от Еревана, как только там будут готовы, Москва сможет вернуться к предметной работе по закреплению конкретных модальностей наблюдательной миссии организации.