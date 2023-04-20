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Спрос россиян на дорогую одежду вырос в пять раз, показало исследование - РИА Новости, 20.04.2023
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09:43 20.04.2023 (обновлено: 10:16 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/odezhda-1866526119.html
Спрос россиян на дорогую одежду вырос в пять раз, показало исследование
Спрос россиян на дорогую одежду вырос в пять раз, показало исследование - РИА Новости, 20.04.2023
Спрос россиян на дорогую одежду вырос в пять раз, показало исследование
В первом квартале этого года в России стали в пять раз больше покупать одежды стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей, этому способствовал в том числе и рост... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:43
2023-04-20T10:16
россия
общество
gucci
chanel
bottega veneta
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В первом квартале этого года в России стали в пять раз больше покупать одежды стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей, этому способствовал в том числе и рост интереса к рынку перепродаж, говорится в результатах исследования сервиса для приема платежей в интернете компании "ЮMoney" "ЮKassa" и ресейл-платформы Second Friend Store, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В России продолжает расти спрос на дорогую одежду. С января по март число покупок одежды на сумму от 300 до 500 тысяч рублей выросло в пять раз по сравнению с первым кварталом 2022 года. В ценовом диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей число покупок … выросло в семь раз, а количество покупателей - в пять", - говорится в совместном исследовании. Отмечается, что в целом оборот платежей в магазинах мужской и женской одежды, а также количество покупок в январе-марте выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек увеличился на 10% и составил 12 218 рублей. По данным экспертов, рост обусловлен не только развитием локальных брендов, но и тем, что россияне стали чаще покупать одежду и обувь на платформах ресейла. "Самые популярные бренды на платформах ресейла - большие модные дома, такие как Prada, Gucci, Chanel, Bottega Veneta и другие", - добавляется в исследовании. Бренд-директор Second Friend Store Екатерина Ромашко подчеркивает, что эти марки лидируют и по количеству проданных единиц, и по обороту в деньгах. Кроме того, "ЮMoney" провел исследование мнений почти 1100 человек и в результате выяснилось, что большинство (52%) людей не приобретали вещи на таких ресурсах, однако 37% респондентов совершают покупки на ресейл-платформах уже несколько лет, а еще 8% планируют начать.
https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html
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россия, общество, gucci, chanel, bottega veneta
Россия, Общество, Gucci, Chanel, Bottega Veneta
Спрос россиян на дорогую одежду вырос в пять раз, показало исследование

Спрос россиян на дорогую одежду вырос в начале года в пять раз, показало исследование

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка идет вдоль магазина Chanel в Москве
Девушка идет вдоль магазина Chanel в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка идет вдоль магазина Chanel в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В первом квартале этого года в России стали в пять раз больше покупать одежды стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей, этому способствовал в том числе и рост интереса к рынку перепродаж, говорится в результатах исследования сервиса для приема платежей в интернете компании "ЮMoney" "ЮKassa" и ресейл-платформы Second Friend Store, которые есть в распоряжении РИА Новости.
России продолжает расти спрос на дорогую одежду. С января по март число покупок одежды на сумму от 300 до 500 тысяч рублей выросло в пять раз по сравнению с первым кварталом 2022 года. В ценовом диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей число покупок … выросло в семь раз, а количество покупателей - в пять", - говорится в совместном исследовании.
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Отмечается, что в целом оборот платежей в магазинах мужской и женской одежды, а также количество покупок в январе-марте выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек увеличился на 10% и составил 12 218 рублей.
По данным экспертов, рост обусловлен не только развитием локальных брендов, но и тем, что россияне стали чаще покупать одежду и обувь на платформах ресейла.
"Самые популярные бренды на платформах ресейла - большие модные дома, такие как Prada, Gucci, Chanel, Bottega Veneta и другие", - добавляется в исследовании. Бренд-директор Second Friend Store Екатерина Ромашко подчеркивает, что эти марки лидируют и по количеству проданных единиц, и по обороту в деньгах.
Кроме того, "ЮMoney" провел исследование мнений почти 1100 человек и в результате выяснилось, что большинство (52%) людей не приобретали вещи на таких ресурсах, однако 37% респондентов совершают покупки на ресейл-платформах уже несколько лет, а еще 8% планируют начать.
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