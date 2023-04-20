https://ria.ru/20230420/odezhda-1866526119.html

Спрос россиян на дорогую одежду вырос в пять раз, показало исследование

Спрос россиян на дорогую одежду вырос в пять раз, показало исследование - РИА Новости, 20.04.2023

Спрос россиян на дорогую одежду вырос в пять раз, показало исследование

В первом квартале этого года в России стали в пять раз больше покупать одежды стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей, этому способствовал в том числе и рост... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:43

2023-04-20T09:43

2023-04-20T10:16

россия

общество

gucci

chanel

bottega veneta

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В первом квартале этого года в России стали в пять раз больше покупать одежды стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей, этому способствовал в том числе и рост интереса к рынку перепродаж, говорится в результатах исследования сервиса для приема платежей в интернете компании "ЮMoney" "ЮKassa" и ресейл-платформы Second Friend Store, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В России продолжает расти спрос на дорогую одежду. С января по март число покупок одежды на сумму от 300 до 500 тысяч рублей выросло в пять раз по сравнению с первым кварталом 2022 года. В ценовом диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей число покупок … выросло в семь раз, а количество покупателей - в пять", - говорится в совместном исследовании. Отмечается, что в целом оборот платежей в магазинах мужской и женской одежды, а также количество покупок в январе-марте выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек увеличился на 10% и составил 12 218 рублей. По данным экспертов, рост обусловлен не только развитием локальных брендов, но и тем, что россияне стали чаще покупать одежду и обувь на платформах ресейла. "Самые популярные бренды на платформах ресейла - большие модные дома, такие как Prada, Gucci, Chanel, Bottega Veneta и другие", - добавляется в исследовании. Бренд-директор Second Friend Store Екатерина Ромашко подчеркивает, что эти марки лидируют и по количеству проданных единиц, и по обороту в деньгах. Кроме того, "ЮMoney" провел исследование мнений почти 1100 человек и в результате выяснилось, что большинство (52%) людей не приобретали вещи на таких ресурсах, однако 37% респондентов совершают покупки на ресейл-платформах уже несколько лет, а еще 8% планируют начать.

https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html

https://ria.ru/20230411/moskva-1864388285.html

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россия, общество, gucci, chanel, bottega veneta