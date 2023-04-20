https://ria.ru/20230420/obstrel-1866726826.html

При обстреле Донецка погибла женщина

При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 20.04.2023

При обстреле Донецка погибла женщина

Женщина погибла при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:54

2023-04-20T18:54

2023-04-20T18:54

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщило об обстреле Куйбышевского и соседнего Киевского районов Донецка украинскими войсками, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда крупного калибра. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 апреля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по переулку Хрустальному, 11 погибла женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр