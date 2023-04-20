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При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 20.04.2023
При обстреле Донецка погибла женщина
Женщина погибла при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:54
2023-04-20T18:54
2023-04-20T18:54
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщило об обстреле Куйбышевского и соседнего Киевского районов Донецка украинскими войсками, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда крупного калибра. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 апреля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по переулку Хрустальному, 11 погибла женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Ситуация в ДНР и ЛНР
При обстреле Донецка погибла женщина
СЦКК ДНР: при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погибла женщина