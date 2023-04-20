https://ria.ru/20230420/obstrel-1866627701.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 20.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:46
2023-04-20T14:46
2023-04-20T14:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
кировский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
донецкая народная республика
донецк
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия, Кировский район
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО