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Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 20.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:46

2023-04-20T14:46

2023-04-20T14:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

кировский район

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

донецкая народная республика

донецк

кировский район

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия, кировский район