https://ria.ru/20230420/obstrel-1866512115.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 20.04.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

Жертвой обстрела Донецка украинскими войсками стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T07:56

2023-04-20T07:56

2023-04-20T09:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Жертвой обстрела Донецка украинскими войсками стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По улице Румынской, 2, погибла женщина 1968 года рождения", — говорится в публикации.Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что она скончалась от множественных ранений.По информации СЦКК, за утро ВСУ дважды открывали огонь по столице ДНР — в 05:00 они выпустили по Куйбышевскому району четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, а в 06:20 — еще пять таких же снарядов по Петровскому району.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20230419/obstrel-1866235904.html

https://ria.ru/20230420/donetsk-1866497253.html

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк