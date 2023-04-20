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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 20.04.2023 (обновлено: 09:22 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/obstrel-1866512115.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 20.04.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
Жертвой обстрела Донецка украинскими войсками стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:56
2023-04-20T09:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Жертвой обстрела Донецка украинскими войсками стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По улице Румынской, 2, погибла женщина 1968 года рождения", — говорится в публикации.Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что она скончалась от множественных ранений.По информации СЦКК, за утро ВСУ дважды открывали огонь по столице ДНР — в 05:00 они выпустили по Куйбышевскому району четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, а в 06:20 — еще пять таких же снарядов по Петровскому району.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230419/obstrel-1866235904.html
https://ria.ru/20230420/donetsk-1866497253.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК в ДНР
Сотрудник СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Жертвой обстрела Донецка украинскими войсками стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По улице Румынской, 2, погибла женщина 1968 года рождения", — говорится в публикации.
Последствия обстрела в Новой Каховке. 19 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погиб один человек
Вчера, 08:38
Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что она скончалась от множественных ранений.
По информации СЦКК, за утро ВСУ дважды открывали огонь по столице ДНР — в 05:00 они выпустили по Куйбышевскому району четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, а в 06:20 — еще пять таких же снарядов по Петровскому району.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Разрушения на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
01:58
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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