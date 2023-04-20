https://ria.ru/20230420/obstrel-1866512115.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 20.04.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
Жертвой обстрела Донецка украинскими войсками стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:56
2023-04-20T07:56
2023-04-20T09:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Жертвой обстрела Донецка украинскими войсками стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По улице Румынской, 2, погибла женщина 1968 года рождения", — говорится в публикации.Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что она скончалась от множественных ранений.По информации СЦКК, за утро ВСУ дважды открывали огонь по столице ДНР — в 05:00 они выпустили по Куйбышевскому району четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, а в 06:20 — еще пять таких же снарядов по Петровскому району.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230419/obstrel-1866235904.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина